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Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика

Розбирати ситуацію з Поттером неможливо без контексту всього, що відбувається з Челсі — хаос, емоційність, нестабільність та бажання отримати все й одразу
Сьогодні 13:41 Євген Вайлдер 592 0
Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Грем Поттер, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Новий Челсі — це не екосистема, що працює, а лише початок нового життя, яке треба ще довго пестити. Ґрем Поттер — добрий садівник на тренерському полі, якщо перед ним є гектари землі, які можуть давати врожай, а в руках — одна мотика та капелюх фермера. Коли ж Поттеру в руки почали засовувати сучасні комбайни, робота-землероба, дронів для поливу, окуляри нічного бачення, електронний вейп, гіроскутер, електричну гітару без інструкції та поставили завдання зростити чемпіонські боби, англійський спеціаліст прогнозовано не впорався. 

Чи робить це Ґрема Поттера поганим тренером? Ні, не робить. Чи робить це Челсі клубом не з тими умовами та не з тою атмосферою, яка була потрібна для екстренера Брайтона? Очевидно, що так. 

Окиньмо оком, що сталося та що Поттер залишає після себе

Астон Вілла завдала 10-ї поразки Челсі в сезоні. Найбільшої кількості програшів у цьому столітті Челсі отримував у кампанії-2015/2016 — тоді їх було 12. У поточній ще залишається 10 матчів, включно з поєдинками проти Арсенала, Манчестер Сіті та Ліверпуля — антирекорд, що тримався вже стільки років, у небезпеці. 8 із цих поразок зазнав саме Поттер. 

Ґрем ніколи не був знавцем стабільності на полі в аспекті функцій, але він завжди був тим, хто віддає перевагу згуртованому та постійному складу — в Челсі цього не вийшло. Гарним прикладом є те, що весь тиждень під час тренувань до матчу проти Астон Вілли Тревор Чалоба, центральний захисник лондонців, награвався у трійці центральних оборонців під основний склад, але в останню мить опинився на лаві запасних — 23-річний англійський паспортист не виходив на поле з поєдинку проти Ліверпуля, який стався в лютому. Як і Бенуа Бадіашіль, який все ще дуже далекий від того, аби постійно виходити на поле. Й таких прикладів за останні час можна навести безліч. 

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Якби чемпіонат починався з моменту, коли Поттер прийшов до Челсі, лондонці закінчили б його на 11 місці з 21 забитим голом та 21 пропущеним, при цьому створивши 28,3 xG та допустивши 27.2 xG. Практично всі ці показники вказують, що геніальним тренерський період Ґрема Поттера у Челсі точно не був. 

Тиск із боку фанатів, нездоровий емоційний стан футболістів, невиразна гра та нерозуміння, куди рухається команда перед матчами проти Реал Мадрида у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, змусили власника Тодда Боулі робити кроки — заплативши за Поттера пів року тому 20 мільйонів євро, тепер американець виплатить вже екстренеру Челсі ще майже 40 мільйонів, які прописані за контрактом. Непогані витрати, як для 7 перемог в АПЛ: майже по 10 мільйонів за кожну. 

Ну а що ж із Михайлом Мудриком? 

Чи туманні його перспективи після звільнення Поттера? Хочеться сказати, що нічого не зрозуміло, але це навряд: українець — це довгостроковий проєкт. Підписаний контракт до 2031-го дає вінгеру кредит довіри та час, щоб розкривати свій потенціал. 

Якщо ви хоча б раз бачили гру Мудрика за Челсі, то в окремих епізодах, по відчуттю, здавалося, що його дії правильні, що все робиться так, як треба. Але потім стається вихід сам на сам проти Астон Вілли та удар у руки Емі Мартінеза. Втім, так буде не завжди. 

Ще раз: Михайло Мудрик у Челсі — довгостроковий проєкт. Він не прийшов до команди, в якій працює абсолютно все, побудована ідилія та футболісти без задніх думок виконують свою роботу; Михайло у Челсі — це той самий мем із піцою та квартирою, що горить, коли керівництво грається у недалекоглядних власників, тренери не бачать стабільності під ногами, а гравці знаходяться у команді не для якості, а для кількості. Втім, так буде не завжди. 

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Майбутнє літо — важливе як для Челсі, так і для Михайла. Команда здихається гравців, яким давно потрібно було сказати “прощавай” — неостаточна позиція по Жоао Фелішу; конкуренти за позиціями в обличчі Пулішича, Зієша, Обамеянга, можливо, Маунта (останні два — не прямі конкуренти за позицією з українцем, але конкуренти в атаці), а також вимушеність продавати зроблять свою справу. 

Так, влітку буде Нкунку, але це ще один гравець, якому вкрай потрібна адаптація. Тому прийдешнє міжсезоння почне ставити питання перед Михайлом — чи готовий він боротися за можливість бути гравцем команди, яка хоче перемагати та забирати трофеї. Підтягнувши англійську з лондонським акцентом, дізнавшись нового тренера та перебудувавшись на праве автомобільне кермо, Мудрик буде готовий почати грати у футбол. 

І тоді вже оцінювати його будуть зовсім інакше.

Євген Вайлдер, Чемпіон

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Фото: Getty Images

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