Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда

Кожен з нас — коваль своєї долі

Джерело - Чемпіон.

Матч із Кортрейком став для нападника бельгійського Брюгге Романа Яремчука вже 15-м поспіль, у якому він не зміг покинути поле бодай з одним забитим м'ячем у активі. Безгольова серія українця напряму зачіпає перспективи й головної команди України, адже Яремчук грає на позиції, яку укомплектованою аж ніяк не назвеш.

Скрутне становище форварда у Брюгге не може не бентежити. Однак і з найскладнішої ситуації можна знайти вихід. Шукаємо рецепти для Романа в період, коли саме час скористатися паузою на клубному рівні.

Свічка в церкві — не варіант: Яремчуку потрібен високоякісний психоаналітик

Як часто наголошував один легендарний футбольний персонаж в інтерв’ю вітчизняному телебаченню, в разі, якщо у вашому житті настала чорна смуга, треба відвідати дім божий, і там запалити джерело штучного освітлення з воску чи парафіну. Втім, поради того хлопця, як і його виступи на полі, серйозними аж ніяк не назвеш, а в наш складний час точно варто застосовувати більш прогресивні методи. Випадок Яремчука — не виняток.

Фото - Getty Images

Ледь не в кожному матчі Роман має можливість забити, але незмінно хибить або пробиває в голкіпера суперника. Це тисне, гнітить, висмоктує з гравця останні краплі впевненості. Випадок Яремчука ускладнюється й іншим фактором — військово-політичним. Так-так, наш козак теж не може впоратися з емоціями, які не дозволяють жити повноцінним життям мільйонам українців. І сьогодні слова Руя Кошти, президента колишнього клубу футболіста (Бенфіки), про те, що за перші тижні після 24 лютого Яремчук втратив шість кілограмів, оцінюються інакше. Зовнішність будь-якої людини — лише відображення її внутрішнього стану. Тож Роман, як повітря, потребує спеціаліста, який у змозі покращити його психологічний стан.

Вчитися ніколи не пізно: Роман має переглянути рівень зниженої в останні роки самовіддачі

Однак проблеми Яремчука беруть початок задовго до чергового нападу ворога. Після переїзду з Бельгії до Португалії склалося враження, яке посилювалося мало не з кожним матчем за участю українця: форвард знизив вимоги до себе й чомусь вирішив, що схопив Всевишнього за бороду. Роман дозволяв собі не завжди обґрунтовані закиди на адресу партнерів по клубу та збірній, не соромився публічно на полі висувати претензії, коли ті, на його думку, віддавали несвоєчасні чи незручні паси, вступав у непотрібні дискусії зі суддями.

Повільно, але впевнено Яремчук втрачав ігровий імпульс, розтринькуючи запал на непотрібне, припускався дріб’язкового, а згодом і більш масштабного браку в матчах. Такий стан речей мав прямий вплив на цифри у виконанні нападника. Сезон-2020/21, найкращий у кар'єрі, Роман закінчив із показником у 23 голи. А вже наступну, "португальську", кампанію — лише з дев’ятьма результативними ударами. Внутрішній стрижень Яремчука був надломлений саме тоді, ще в Лісабоні, й причини форвард має шукати в собі.

Збірна як пріоритет: міжнародний рівень — єдино можливий варіант показати товар покупцеві перед майбутніми торгами

Фото - УАФ

Останній м’яч у складі збірної України Яремчук забив у червні минулого року в ворота збірної Шотландії. Надалі Роман зіграв за "синьо-жовтих" ще п'ять матчів, проте результативними діями не відзначався. Проте саме найближчі ігри в складі головної команди країни можуть стати для форварда тим дороговказом, який визначить майбутнє нападника.

В таборі збірної Яремчук опиняється в інших умовах і з іншими партнерами, що дає можливість бодай на короткий час забути про тягар клубних труднощів. Ігри з топовими суперниками рівня сьогоднішньої Англії — ідеальна вітрина розкриття призабутого потенціалу для зміни ситуації в клубі. Північна Македонія, Мальта — команди, з якими може виявитися легше поліпшити статистику забитих м’ячів й нарешті вгамувати гольовий голод.

Оренда в Динамо чи Дніпро-1 не виглядає фантастикою: реанімація кар'єри в УПЛ є реальною

За найгіршого, але, зважаючи на нинішні реалії, й чи не найбільш реалістичного сценарію Яремчуку вкажуть на двері у Брюгге вже влітку. Важко уявити, щоб форварда із зарплатнею приблизно у два мільйони євро на рік, терпіли в команді з вихлопом у два голи в усіх турнірах з початку сезону. Не варто забувати й про те, що факт придбання українця за 16 мільйонів керівництву чемпіона Бельгії пригадують після кожного невдалого матчу нашого хлопця. Нині Роман грає за "синьо-чорних" під керівництвом вже третього тренера в розіграші-22/23, й передумов до позитивних для нього змін не видно.

Після Португалії й жахіть другого вояжу до Бельгії цінність Яремчука як впливового нападника в Західній Європі розтанула ледь не до колишнього льоду на сонці. За таких умов Роману варто замислитися про те, щоб стати ближче до України, в буквальному сенсі. Майбутні, а то й актуальні вже зараз, "вакансії" у провідних клубах УПЛ неважко помітити й неозброєним оком. Рідний клуб Яремчука гостро потребує кваліфікованого центрфорварда роками.

Якщо ж мости з Динамо спалені, після більш ніж вірогідного від'їзду Артема Довбика за кордон Дніпро-1 так само матиме гостру потребу закриття позиції центрфорварда. Рішення за Яремчуком, та що б не надумав Роман, нехай це буде врешті правильний вибір.

Максим Салівон, Чемпіон

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб оперативно дізнаватися про вихід нових цікавих текстів про спорт!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua