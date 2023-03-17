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24 роки тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 16:40 Valeriy Ruchka 6415 0
24 роки тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Динамо

Джерело - Чемпiон.

17 березня 1999 року київське Динамо зіграло один з найкращих матчів у своїй історії.

У сезоні 1998/1999 Динамо було фантастичним. На стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за сумою двох матчів був битий мадридський Реал. Зараз таку ситуацію навіть уявити неможливо, а тоді це було суворою реальністю. Динамо взагалі було фаворитом чвертьфіналу, оскільки привезло з Мадрида результативну нічию - 1:1. А в Києві команда тренера Валерія Лобановського просто довела справу до кінця, вигравши абсолютно справедливо. Хоч за статистикою так і не скажеш. По цифрах, перевага Реала була беззаперечною: удари - 4:14, удари в площину воріт - 2:6, кутові - 2:9, володіння м'ячем - 43 на 57 відсотків - все це на користь мадридців. Але Динамо зуміло вичавити максимум зі своїх моментів, а Реал не зміг нічого - так теж буває в футболі, і нерідко.

Перший гол Динамо забило на 63-й хвилині матчу. Андрій Шевченко не забив з 11-метрвої позначки, але першим встиг на добивання м'яча - 1:0. А другий гол - шикарна ілюстрація взаєморозуміння двох геніальних партнерів по лінії атаки. У ньому прекрасний не стільки вирішальний удар Шеви, скільки геніальний пас "черпаком" від Сергія Реброва - 2:0.

Вигравши на Олімпійському з рахунком 2:0 (і з рахунком 3:1 за сумою двох матчів), Динамо вийшло у півфінал Ліги чемпіонів, де зустрілося з німецькою Баварією. І там трапилася справжня драма. Але це уже інша історія.

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