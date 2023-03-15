Головне
Марокко замінило Україну в заявці на проведення ЧС-2030
Вчора 20:09 661
Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку інколи треба платити
Сьогодні 11:36 258
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 10:57 1047
Світоліна працюватиме під керівництвом нідерландця Слейтера
Сьогодні 09:14 417
Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 897
Манчестер Сіті з неймовірним Голандом знищив Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 520
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 912
Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі
Вчора 23:38 1250
Будівельник програв Шоле у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА
Вчора 22:55 450
ФІФА затвердила формат ЧС-2026 з 12 групами по 4 команди
Вчора 19:40 598
Блоги
Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку інколи треба платити
Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку інколи треба платити Андрій Дунець
Сьогодні 11:36 254
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 23:52 911
Стефену Каррі – 35! Тернистий шлях легендарного шутера до баскетбольного Олімпу
Стефену Каррі – 35! Тернистий шлях легендарного шутера до баскетбольного Олімпу Nastya Bolshakova
Вчора 19:55 411
Ломаченко поширив відеозвернення підсанкційного священника УПЦ МП
Ломаченко поширив відеозвернення підсанкційного священника УПЦ МП Андрій Дунець
Вчора 17:18 1374 2
Зінченко – переможець та сенсація, він є лідером Арсенала: англійський ексфутболіст висловив захоплення українцем
Зінченко – переможець та сенсація, він є лідером Арсенала: англійський ексфутболіст висловив захоплення українцем Андрій Дунець
Вчора 15:59 1559
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 08:18 4467
Історія дня: Зінченко заспівав пісню про Артету після матчу АПЛ проти Фулгема - ВІДЕО
Історія дня: Зінченко заспівав пісню про Артету після матчу АПЛ проти Фулгема - ВІДЕО Андрій Дунець
13.03.2023 18:29 1222
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда Андрій Дунець
13.03.2023 16:33 476
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО Андрій Дунець
13.03.2023 14:29 4379 1
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО Андрій Дунець
13.03.2023 12:03 13982
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі Андрій Твердохліб
12.03.2023 12:58 791
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ Nastya Bolshakova
12.03.2023 11:31 5576
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями? Андрій Дунець
12.03.2023 10:30 2087
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства Андрій Дунець
12.03.2023 10:24 9837
Шиффрін - нова королева гірських лиж, у 27 років побила легендарний рекорд Стенмарка
Шиффрін - нова королева гірських лиж, у 27 років побила легендарний рекорд Стенмарка Андрій Твердохліб
11.03.2023 22:45 678
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Андрій Дунець
11.03.2023 19:04 16100
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО Андрій Дунець
11.03.2023 17:45 92657 2
3 роки тому Ілічич зробив унікальний покер у Лізі чемпіонів
3 роки тому Ілічич зробив унікальний покер у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
11.03.2023 15:32 508
Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО
Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО Андрій Дунець
11.03.2023 00:37 3058
Передав привіт Ротаню: Кочергін забив гол за Ракув у другому матчі поспіль - ВІДЕО
Передав привіт Ротаню: Кочергін забив гол за Ракув у другому матчі поспіль - ВІДЕО Андрій Дунець
10.03.2023 23:38 591
Прямі трансляції

Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку інколи треба платити

Сьогодні 11:36 Андрій Дунець 258 0
Розповідаємо про знаковий конфлікт у світі футбольного ТБ
Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку інколи треба платити
Getty Images
#Гарі Лінекер, #BBC

Джерело - Чемпіон.

Футбол в Англії — більше, аніж просто спорт. Це фраза настільки ж стара, як і сам вид спорту, але з кожним разом вона стає дедалі актуальнішою. Внукам передають стадіонні місця від своїх прадідусів та прабабусь, цілі сім'ї та різні категорії людей ходять на футбол, дивляться футбол, читають про футбол.

Майже кожен в Англії знає Ґарі Лінекера. Знає його і як футболіста в минулому, і як ведучого, можливо, однієї з найпопулярніших передач — Match of the Day на телеканалі BBC. Близько тижня Лінекера не було на шоу, й каналу довелося випускати програму взагалі без студії. Чому так сталося? Ґарі було відсторонено. Чому так сталося? Відтворімо маленьку ретроспективу. 

Match of the Day — а це взагалі щось важливе?

Для того, щоб ви розуміли контекст: Match of the Day — передача, яка виходить в етер із 1964 року, має понад 5 тисяч епізодів та одні з найстабільніших рейтингів в історії англійського ТБ. У 2015 році Книга рекордів Гіннеса визнала її "найдовшою футбольною телепрограмою у світі". 

Це — більше ніж просто передача. Це традиція, це якісні включення, цікавий контент та елементарно те, що люди дивляться завжди. Експертів знають, їхня думка — дуже важлива та поважна. Один з найважливіших та найповажніших людей у студії — Ґарі Лінекер, який веде програму з 1999 року. Тому, якщо коротко відповісти на запитання, чи важливе це шоу — так, дуже-дуже важливе.

Фото - Getty Images

Так, а за що відсторонили Ґарі Лінекера? 

7 березня 2023 року експерт у Twitter почав критику політики Великої Британії щодо надання притулку найбільш уразливому населенню — мігрантам, яких Міністерка внутрішніх справ Великобританії Суелла Браверман збирається затримувати та повертати назад. Лінекер назвав таке відношення до людей, що шукають притулок, "жорстокою політикою, спрямованою проти найбільш уразливих осіб мовою, яка не відрізняється від тієї, яку використовувала Німеччина в 1930-х". 

Це висловлювання вкрай обурило консервативну партію Великої Британії, політики з якої почали активно просувати ідею, що ведучий точно перетнув межу й пішов туди, куди було не слід. Це не вперше, коли Лінекер займає сильну громадську позицію — він є активною персоною з підтримки України, про що багато разів заявляв на подкастах, шоу та передачах. Бонусом Ґарі додав собі у назву твіттера сердечка жовтого та синього кольорів. В акаунт, на який підписано майже 9 мільйонів людей! Але повернімося до нашої справи з Бі-Бі-Сі. 

Після цього телеканал мав "відверту розмову" з Лінекером про його твіти та його обов’язки як публічної людини загалом. Медіакомпанія має правила, як публічні люди повинні себе поводити та правила щодо неупередженості. Генеральний директор Тім Деві заявив, що неупередженість є пріоритетом, коли ти — публічна людина такого статусу.

Раніше: Лінекер дотепно пожартував над збірною Німеччини після її вильоту з ЧС-2022, оновивши свій знаменитий вислів

Здавалося, що сторони почали намагатися вгамувати конфлікт та після початкових переговорів все йшло до позитивного результату, і що Лінекеру дозволять залишитися й надалі ведучим, про що він написав на своїй сторінці в соцмережах. Але наступним кроком керівництво BBC змусило Ґарі просити вибачення за свої слова, що він, очевидно, відмовився робити. За відмовою наступило відсторонення його від роботи для "подальшого внутрішнього розслідування". 

Через це Match of the Day втратив головного ведучого, а слідом за цим і його аналітиків — Іана Райта та Алана Ширера, які на знак солідарністі з Ґарі, відмовилися виходити в етер. У BBC так і не знайшли охочих, тому шоу довелося випускати без ведучих взагалі — суботній епізод 11 березня тривав усього 20 хвилин, без звичного формату. 

А яка реакція суспільства? 

Вболівальник на матчі Кристал Пелес - Ман Сіті 11 березня "висуває" кандидатуру Лінекера на посаду прем'єр-міністра (Фото - Getty Images)

Згідно з проведеними опитуваннями, більша частина британських глядачів вважала, що BBC помилилася, відсторонивши Ґарі Лінекера від роботи — понад 53% назвали це рішення хибним. Позицію телеканалу зайняло лише 27%, ще 20% заявляли, що не знають, як треба було вчинити правильно. 

Щодо відсотків серед партій, то лейбористи (75%) і ліберал-демократи (73%) були схильні вважати, що телеканал ухвалив неправильне рішення, серед консерваторів такий відсоток складає 36%.

Що буде далі? 

Відразу після показового бунту серед працівників телеканалу та дуже активної підтримки Лінекера серед глядачів Бі-Бі-Сі вирішив зробити крок назад та повернути ведучого до роботи. Tehegraph уже написав, що корпорація оголосить про перегляд своїх правил щодо використання соціальних мереж у зв'язку з цим інцидентом. Своєю чергою, є вірогідність, що Лінекер погодиться більш уважно ставитися до змісту своїх твітів. Він також може просити вибачення у якійсь формі, але поки про це не йдеться. Очікується, що Ґарі повернеться на екрани вже цієї суботи. 

І все стане як і завжди. Чи не так?

Євген Вайлдер, Чемпіон 

Підписуйтесь на телеграм-канал автора

Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко – переможець та сенсація, він є лідером Арсенала: англійський ексфутболіст висловив захоплення українцем Зінченко – переможець та сенсація, він є лідером Арсенала: англійський ексфутболіст висловив захоплення українцем 1561
Белью назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі Белью назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі 2122
Стала відома дата матчу Німеччина - Україна Стала відома дата матчу Німеччина - Україна 1444
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені 2155
Світоліна виступає проти бойкоту турнірів: Українцям нема де грати, це кінець Світоліна виступає проти бойкоту турнірів: Українцям нема де грати, це кінець 1671
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 9018
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8069 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 633
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6014
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66406
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32613 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53221