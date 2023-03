Зінченко заспівав пісню про Артету після матчу АПЛ проти Фулгема - ВІДЕО

Після гри 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Фулгемом та Арсеналом (0:3) футболісти та тренерський штаб "гармашів" підійшли до своїх фанів, аби подякувати їм за підтримку.

Вболівальники завели величальну пісню про головного наставника команди Мікеля Артету, і її підхопили гравці, зокрема українець Олександр Зінченко.

Tell me a manager more loved by the team and fans pic.twitter.com/a9NXN0dxMm