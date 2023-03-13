Зінченко заспівав пісню про Артету після матчу АПЛ проти Фулгема - ВІДЕО

В Арсеналі панує чудовий мікроклімат

Джерело - Чемпіон.

Після гри 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Фулгемом та Арсеналом (0:3) футболісти та тренерський штаб "гармашів" підійшли до своїх фанів, аби подякувати їм за підтримку.

Вболівальники завели величальну пісню про головного наставника команди Мікеля Артету, і її підхопили гравці, зокрема українець Олександр Зінченко.

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Tell me a manager more loved by the team and fans pic.twitter.com/a9NXN0dxMm — jack stephenson (@jacktruthafc) March 12, 2023

Celebrating a brilliant away win - together ❤️ pic.twitter.com/zp8PDjPa7E — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2023

Арсенал завдяки перемозі над Фулгемом закріпився на першому місці турнірної таблиці, відновивши 5-очкову перевагу над Манчестер Сіті. Примітно, що ця звитяга стала сотою для "канонірів" під керівництвом Артети.

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