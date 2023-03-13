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Зінченко заспівав пісню про Артету після матчу АПЛ проти Фулгема - ВІДЕО

Сьогодні 18:29 Андрій Дунець 383 0
В Арсеналі панує чудовий мікроклімат
Зінченко заспівав пісню про Артету після матчу АПЛ проти Фулгема - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Після гри 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Фулгемом та Арсеналом (0:3) футболісти та тренерський штаб "гармашів" підійшли до своїх фанів, аби подякувати їм за підтримку.

Вболівальники завели величальну пісню про головного наставника команди Мікеля Артету, і її підхопили гравці, зокрема українець Олександр Зінченко. 

Відео

Арсенал завдяки перемозі над Фулгемом закріпився на першому місці турнірної таблиці, відновивши 5-очкову перевагу над Манчестер Сіті. Примітно, що ця звитяга стала сотою для "канонірів" під керівництвом Артети.

Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства

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