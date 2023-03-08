Головне
Челсі Мудрика переграв Боруссію та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:08 1462
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Сьогодні 10:33 105
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:30 545
Костюк зіграє Петерсон, Ястремська - з Бондар, Цуренко - зі Чжу Лінь у першому колі WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:34 454
Цуренко вийшла в основну сітку Індіан-Веллсу
Сьогодні 03:27 414
Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
Сьогодні 00:07 4544
Бенфіка розгромила Брюгге Яремчука в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:49 641
Будівельник здолав Шоле у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА
Вчора 22:24 518 2
Ребров: Все вирішуватиметься після закінчення мого контракту з Аль-Айном
Вчора 21:25 739
Joma заявила, що не має стосунку до презентацій форм російських клубів
Вчора 19:39 311
Блоги
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи Андрій Дунець
Сьогодні 10:33 81
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:51 4041
Joma збрехала УАФ? Українські блогери знайшли цікавий нюанс на сайті російського Зєніта
Joma збрехала УАФ? Українські блогери знайшли цікавий нюанс на сайті російського Зєніта Андрій Дунець
Вчора 20:47 657 1
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Андрій Дунець
Вчора 16:54 6503 3
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО Андрій Дунець
06.03.2023 18:03 1984
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер Андрій Дунець
06.03.2023 14:51 2651 1
Костюк - восьма українська тенісистка-переможниця турніру WTA
Костюк - восьма українська тенісистка-переможниця турніру WTA Андрій Твердохліб
06.03.2023 13:24 1352
Зозуля забив фірмовий переможний гол у ворота другої команди Реала - ВІДЕО
Зозуля забив фірмовий переможний гол у ворота другої команди Реала - ВІДЕО Андрій Дунець
06.03.2023 12:28 2496
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 Андрій Твердохліб
06.03.2023 02:48 7689
Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста
Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Андрій Твердохліб
05.03.2023 21:00 5123
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 Valeriy Ruchka
05.03.2023 20:47 6072 1
Кочергін забив шикарний гол у чемпіонаті Польщі
Кочергін забив шикарний гол у чемпіонаті Польщі Андрій Твердохліб
05.03.2023 20:41 1055
Боббі, а не Роберто. Фірміно – уособлення системи Клоппа в Ліверпулі
Боббі, а не Роберто. Фірміно – уособлення системи Клоппа в Ліверпулі Андрій Дунець
05.03.2023 20:16 1014
Відео дня: Ракицький гарматним голом-красенем відзначив повернення до Шахтаря
Відео дня: Ракицький гарматним голом-красенем відзначив повернення до Шахтаря Андрій Твердохліб
05.03.2023 19:50 2215
Кому війна, а кому... Ломаченко вчергове зганьбився - мило обіймався з російським бійцем, який підтримує кадирова
Кому війна, а кому... Ломаченко вчергове зганьбився - мило обіймався з російським бійцем, який підтримує кадирова Андрій Твердохліб
05.03.2023 19:22 1393 1
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог?
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? Андрій Дунець
05.03.2023 10:47 1167
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла Андрій Дунець
04.03.2023 19:54 1893
Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО
Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО Андрій Дунець
04.03.2023 19:27 17985
Арсенал із Зінченком пропустили гол вже на 9-й секунді матчу АПЛ - ВІДЕО
Арсенал із Зінченком пропустили гол вже на 9-й секунді матчу АПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
04.03.2023 18:12 8628
Циганков віддав черговий гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - ВІДЕО
Циганков віддав черговий гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - ВІДЕО Андрій Дунець
04.03.2023 16:44 2267
Прямі трансляції

Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи

Сьогодні 10:33 Андрій Дунець 105 0
Команда, з якою можна грати й вигравати?
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Getty Images
#Ліга Європи, #Феєнорд, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Вже в четвер останній представник України в єврокубках донецький Шахтар проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з нідерландським Феєнордом. Доля подарувала команді Ігоря Йовичевича далеко не прохідного суперника, як то вважають багато з наших любителів футболу після жеребкування. 

Так, у нинішній єврокампанії Шахтар вже досягав позитивного результату в протистояннях із командами й з більшими ігровими можливостями, проте в клубу з Роттердама є багато чеснот, на які не можна не зважати перед стартовим свистком. Яких? Виділяємо головне просто зараз.

Роттердамці — один із трьох нідерландських грандів, які знають, що таке великі перемоги

Почнімо з того, що буде приємно рівненському Вересу. Одне з основних прізвиськ Феєнорда — "народний клуб". Так повелося ще від часів суперництва зі Спартою за прихильність уболівальників усередині Роттердама, коли в таборі Феє позиціонували себе командою для "простого народу", а Спарта вважалася клубом для вищих верств суспільства. З часом така ж аналогія з'явилася в куди більш принциповому суперництві зі столичним Аяксом. Дещо менший, проте теж значний, градус протистояння із ПСВ Ейндговен.

Феєнорд представляє Роттердам — одне з найважливіших європейських портових міст із населенням понад 600 тисяч. Не дивно, що клубний стадіон "Де Кейп" (на 51 тисячу глядачів) браку бажаючих відвідати домашні матчі команди не відчуває. Споруда відома як одна з найбільш атмосферних арен Західної Європи. У 2014-му році тут грала луганська Зоря, яка відчула на собі всі "приємнощі" шумового тиску місцевих уболівальників. Тоді Феєнорд досяг перемоги у гольовій перестрілці з рахунком 4:3 завдяки саме горлянкам своїх нестримних фанів. 

Роттердамці — третій за кількістю перемог у вищому дивізіоні Нідерландів клуб країни (15), другий — за кількістю здобутих національних Кубків (13), а також третій — за кількістю Суперкубків. Та головне, що в активі "південного клубу" також є тріумфи в єврокубках. Феєнорд перемагав у попереднику ЛЧ — Кубку чемпіонів (1969/70), брав Міжконтинентальний кубок (1970) та двічі був найсильнішим у Кубку УЄФА (1973/74, 2001/02). Із зовсім свіжого — в сезоні-2021/22 роттердамці програли у фіналі Ліги конференцій Ромі Жозе Моурінью.

Феєнорд — третій за силою складу клуб, але головний претендент на перемогу в Ередивізі

"Клуб на Маасі" проводить найбільш успішний сезон за останні п'ять років. 3-5-3-3-4 — такою є крива успішності Феєнорда в Ередивізі у попередні сезони за підсумковими позиціями. Нині ж роттердамці очолюють чемпіонат Нідерландів, причому мають обмежений ігровий ресурс у порівнянні з "вічними" опонентами Аяксом та ПСВ. 

За даними Transfermarkt, сьогоднішня команда Феєнорда "коштує" 149 мільйонів євро, тоді як амстердамці та ейндговенці — 275 та 184 відповідно. Про величезний потенціал та можливості роттердамців красномовніше за будь-які слова говорить серія з 17 матчів без поразок у офіційних іграх (13 перемог).     

На Шахтар — без першого номера: відсутність Джастіна Бейлоу підвищує шанси українського клубу на взяття воріт суперника

У протистоянні з Шахтарем, щонайменше в матчі у Варшаві, Феєнорду не допоможуть півзахисник Квентін Тімбер та форвард Патрік Валемарк. Та головна втрата — в іншій лінії. Голкіпер Джастін Бейлоу — найкращий страж воріт Ередивізі з нідерландським паспортом. З початку сезону Бейлоу відіграв 26 матчів у всіх турнірах, і в середньому пропускав рівно один гол за гру. 

Джастін не ізольований від командних тренувань, але у процесі має суттєві обмеження — поки йому заборонено задіювати травмовану руку. Це означає, що з Шахтарем останній рубіж Феєнорда, вірогідно, буде захищати 27-річний Тімон Велленройтер, а він — футболіст не настільки високого рівня. Тож там, де тонко, Шахтарю варто шукати саме ближче до воріт опонента.   

Забити може кожен: Феєнорд не має проблеми бомбардира, бо його в команді нема загалом

Феєнорд очолює колишній тренер АЗ Арне Слот. Багато в чому завдяки цьому наставнику, який є шанувальником концепції атакувального футболу, сьогодні "народний клуб" має потужну та ефективну атаку. Успіх Феєнорда біля воріт суперників заснований на залученні максимальної кількості футболістів у наступальних діях. Команда забиває в середньому трохи більше двох голів за матч, і цей показник стосується як Ередивізі (54 голи у 22-х іграх), так і єврокубків (13 у 6-ти зустрічах).

Однак виділити в складі колективу голеадора не вийде. З банальної причини — на таку роль претендують щонайменше четверо. Нападники Данило та Хіменес, хавбеки Кокчу та Шиманьский — основні завершувачі атак Феєнорда. Проте гра роттердамців влаштована так, що останнього удару може завдати будь-хто з десятьох польових гравців. 

Вік — не завада для успіхів: брак досвіду нідерландський клуб із легкістю конвертує в перемоги

Вищій лізі Нідерландів завжди був притаманний невисокий середній вік команд. Та нинішній Феєнорд виділяється на фоні інших клубів Ередивізі й за цим показником. Цифра у 23,5 роки — шоста у лізі й друга серед тих клубів, які претендують на путівку в єврокубки. Головній зірці команди, турецькому хавбеку Оркуну Кокчу, — 22, також уже згаданому Бейлоу — 25. Тож недостатній єврокубковий досвід більшості футболістів нинішнього Шахтаря роттердамці "компенсують" багато в чому схожим станом речей. 

Максим Салівон, Чемпіон

Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком 6196
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією 6513 3
Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі 2984
Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 4544
Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні 7725
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля 4086
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 534
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 36743 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 204538
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10248 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12893
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 7985 1