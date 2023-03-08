Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи

Команда, з якою можна грати й вигравати?

Джерело - Чемпіон.

Вже в четвер останній представник України в єврокубках донецький Шахтар проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з нідерландським Феєнордом. Доля подарувала команді Ігоря Йовичевича далеко не прохідного суперника, як то вважають багато з наших любителів футболу після жеребкування.

Так, у нинішній єврокампанії Шахтар вже досягав позитивного результату в протистояннях із командами й з більшими ігровими можливостями, проте в клубу з Роттердама є багато чеснот, на які не можна не зважати перед стартовим свистком. Яких? Виділяємо головне просто зараз.

Роттердамці — один із трьох нідерландських грандів, які знають, що таке великі перемоги

Почнімо з того, що буде приємно рівненському Вересу. Одне з основних прізвиськ Феєнорда — "народний клуб". Так повелося ще від часів суперництва зі Спартою за прихильність уболівальників усередині Роттердама, коли в таборі Феє позиціонували себе командою для "простого народу", а Спарта вважалася клубом для вищих верств суспільства. З часом така ж аналогія з'явилася в куди більш принциповому суперництві зі столичним Аяксом. Дещо менший, проте теж значний, градус протистояння із ПСВ Ейндговен.

Феєнорд представляє Роттердам — одне з найважливіших європейських портових міст із населенням понад 600 тисяч. Не дивно, що клубний стадіон "Де Кейп" (на 51 тисячу глядачів) браку бажаючих відвідати домашні матчі команди не відчуває. Споруда відома як одна з найбільш атмосферних арен Західної Європи. У 2014-му році тут грала луганська Зоря, яка відчула на собі всі "приємнощі" шумового тиску місцевих уболівальників. Тоді Феєнорд досяг перемоги у гольовій перестрілці з рахунком 4:3 завдяки саме горлянкам своїх нестримних фанів.

Роттердамці — третій за кількістю перемог у вищому дивізіоні Нідерландів клуб країни (15), другий — за кількістю здобутих національних Кубків (13), а також третій — за кількістю Суперкубків. Та головне, що в активі "південного клубу" також є тріумфи в єврокубках. Феєнорд перемагав у попереднику ЛЧ — Кубку чемпіонів (1969/70), брав Міжконтинентальний кубок (1970) та двічі був найсильнішим у Кубку УЄФА (1973/74, 2001/02). Із зовсім свіжого — в сезоні-2021/22 роттердамці програли у фіналі Ліги конференцій Ромі Жозе Моурінью.

Феєнорд — третій за силою складу клуб, але головний претендент на перемогу в Ередивізі

"Клуб на Маасі" проводить найбільш успішний сезон за останні п'ять років. 3-5-3-3-4 — такою є крива успішності Феєнорда в Ередивізі у попередні сезони за підсумковими позиціями. Нині ж роттердамці очолюють чемпіонат Нідерландів, причому мають обмежений ігровий ресурс у порівнянні з "вічними" опонентами Аяксом та ПСВ.

За даними Transfermarkt, сьогоднішня команда Феєнорда "коштує" 149 мільйонів євро, тоді як амстердамці та ейндговенці — 275 та 184 відповідно. Про величезний потенціал та можливості роттердамців красномовніше за будь-які слова говорить серія з 17 матчів без поразок у офіційних іграх (13 перемог).

На Шахтар — без першого номера: відсутність Джастіна Бейлоу підвищує шанси українського клубу на взяття воріт суперника

У протистоянні з Шахтарем, щонайменше в матчі у Варшаві, Феєнорду не допоможуть півзахисник Квентін Тімбер та форвард Патрік Валемарк. Та головна втрата — в іншій лінії. Голкіпер Джастін Бейлоу — найкращий страж воріт Ередивізі з нідерландським паспортом. З початку сезону Бейлоу відіграв 26 матчів у всіх турнірах, і в середньому пропускав рівно один гол за гру.

Джастін не ізольований від командних тренувань, але у процесі має суттєві обмеження — поки йому заборонено задіювати травмовану руку. Це означає, що з Шахтарем останній рубіж Феєнорда, вірогідно, буде захищати 27-річний Тімон Велленройтер, а він — футболіст не настільки високого рівня. Тож там, де тонко, Шахтарю варто шукати саме ближче до воріт опонента.

Забити може кожен: Феєнорд не має проблеми бомбардира, бо його в команді нема загалом

Феєнорд очолює колишній тренер АЗ Арне Слот. Багато в чому завдяки цьому наставнику, який є шанувальником концепції атакувального футболу, сьогодні "народний клуб" має потужну та ефективну атаку. Успіх Феєнорда біля воріт суперників заснований на залученні максимальної кількості футболістів у наступальних діях. Команда забиває в середньому трохи більше двох голів за матч, і цей показник стосується як Ередивізі (54 голи у 22-х іграх), так і єврокубків (13 у 6-ти зустрічах).

Однак виділити в складі колективу голеадора не вийде. З банальної причини — на таку роль претендують щонайменше четверо. Нападники Данило та Хіменес, хавбеки Кокчу та Шиманьский — основні завершувачі атак Феєнорда. Проте гра роттердамців влаштована так, що останнього удару може завдати будь-хто з десятьох польових гравців.

Вік — не завада для успіхів: брак досвіду нідерландський клуб із легкістю конвертує в перемоги

Вищій лізі Нідерландів завжди був притаманний невисокий середній вік команд. Та нинішній Феєнорд виділяється на фоні інших клубів Ередивізі й за цим показником. Цифра у 23,5 роки — шоста у лізі й друга серед тих клубів, які претендують на путівку в єврокубки. Головній зірці команди, турецькому хавбеку Оркуну Кокчу, — 22, також уже згаданому Бейлоу — 25. Тож недостатній єврокубковий досвід більшості футболістів нинішнього Шахтаря роттердамці "компенсують" багато в чому схожим станом речей.

Максим Салівон, Чемпіон

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