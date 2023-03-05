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Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста

Сьогодні 21:00 Андрій Твердохліб 3866 0
Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста
#Динамо Київ, #Володимир Безсонов, #Збірна СРСР

Джерело - Чемпіон.

5 березня святкує свій 65-й день народження один з найвидатніших футболістів СРСР, перший універсал світового футболу Володимир Безсонов.

Чемпіон згадує найцікавіші факти з життя та кар'єри одного з найуніверсальніших футболістів в історії футболу.

  • У харківському спортінтернаті він тільки був зазначеним, а вчився у звичайній школі, приїжджаючи на ігри тільки у вихідні дні.

Потрапити до київського Динамо Безсонову допоміг випадок.

  • У 1975 Після того, як провалив перший же іспит на спортивний факультет Харківського педагогічного інституту, до нього додому приїхав селекціонер киян Анатолій Сучков і вмовив його на перехід у головну команду України;
  • До основного складу пробився практично відразу. Частково цьому сприяв від'їзд лідерів Динамо в складі збірної на олімпійський футбольний турнір в Монреалі. Дебют відбувся в Києві, Динамо приймало московських одноклубників і програло 0:1.
 
  • У складі юнацької збірної СРСР на юнацькій першості Європи 1976 (у фіналі проти збірної Угорщини забив єдиний гол команди) і юніорському чемпіонаті світу 1977, де був визнаний найкращим футболістом першості - при тому, що в першій же грі йому розпороли шипами бутсів ступню, через що наклали 6 швів. Вручав футболістові приз турніру Золотий м'яч президент ФІФА Жоао Авеланж.
  • З ранніх років Безсонова виділяв універсалізм - він міг зіграти практично на будь-якій позиції, окрім воротарської. Причому цю рису Безсонов виділяв сам і говорив про це Лобановському.
  • За збірну СРСР зіграв 79 матчів і забив 4 голи.
 
  • У 1975 році був узятий на місці злочину на крадіжці футбольних бутс з готельного номера. У підсумку був відрахований з юнацької збірної та дискваліфікований на рік. Як згадував пізніше Безсонов, у батьків не було грошей, щоб гарно його екіпірувати;
  • У 1988 році міг перейти до італійської Роми, але Лобановський вмовив залишитися;
  • У київському Динамо був серед завзятих курців - з цигаркою не розлучався навіть у період активних виступів за клуб.
  • Як гравець Безсонов отримав прізвисько "людина-травма". В цілому, за всю ігрову кар'єру у нього було близько 80 травм, причому ряд з них дуже серйозні: розрив м'яза ноги (перед ЧС-82), перелом шийних хребців (1986-й рік, гра проти Торпедо. - ред.), 4 операції на коліні. Єдиний сезон, який Бессонов провів без травм - 1980 року.
 
  • Донька Ганна професійно займалася художньою гімнастикою, багаторазова чемпіонка світу і Європи, виграла дві бронзові медалі на Олімпійських іграх 2004 і 2008 років. Одна з найсильніших гімнасток світу у 2000-і роки.

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