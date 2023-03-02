Головне
Прометей достроково виграв регулярний сезон Латвійсько-естонської ліги
Сьогодні 14:27 171
Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ
Сьогодні 15:38 72
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 12:20 19070 1
Зінченко - у ТОП-3 найкращих гравців матчу Арсенал - Евертон
Сьогодні 08:54 910
Арсенал із Зінченком розгромив Евертон Миколенка: результати 7 туру АПЛ
Вчора 23:45 729
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО
Вчора 23:16 5990
Динамо оголосило про перехід Рамадані
Вчора 21:50 999
Визначився склад збірної України на спринт Кубка світу
Вчора 20:40 961
Динамо підтвердило перехід Бурди у Зорю
Вчора 19:45 512
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Вчора 19:31 4912
Блоги
Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ
Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ Андрій Дунець
Сьогодні 15:38 64
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:20 19068 1
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:16 5989
Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО
Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:27 4538
Відео дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова
Відео дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова Андрій Твердохліб
Вчора 20:23 729
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер Андрій Дунець
Вчора 13:47 1470
9 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі
9 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі Valeriy Ruchka
Вчора 09:22 2879
Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу
Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу Андрій Дунець
Вчора 00:04 2700
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО Андрій Дунець
28.02.2023 16:29 12523 2
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Андрій Твердохліб
28.02.2023 12:00 32889
Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А
Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А Андрій Дунець
27.02.2023 21:53 5139
Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО
Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО Андрій Дунець
27.02.2023 19:45 1863
Шахтар викупить Мудрика в Челсі після війни: Срна зробив гучну жартівливу заяву про українця
Шахтар викупить Мудрика в Челсі після війни: Срна зробив гучну жартівливу заяву про українця Андрій Дунець
27.02.2023 16:57 948
Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО
Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО Андрій Дунець
27.02.2023 12:53 9009
Кривцов уже забиває за клуб Бекхема: чому від такої співпраці виграють усі
Кривцов уже забиває за клуб Бекхема: чому від такої співпраці виграють усі Андрій Дунець
27.02.2023 12:26 969
Англійська прем'єр-ліга підтримала Україну в річницю російського військового вторгнення: як це було
Англійська прем'єр-ліга підтримала Україну в річницю російського військового вторгнення: як це було Андрій Твердохліб
27.02.2023 10:30 533
Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник
Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник Андрій Твердохліб
26.02.2023 15:52 2882
Циганков зробив гольову передачу в другому матчі поспіль
Циганков зробив гольову передачу в другому матчі поспіль Андрій Твердохліб
26.02.2023 15:15 1516
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії Максим Буйдин
26.02.2023 13:13 3611
Епічне побиття: Амосов перевершив Сторлі за точними ударами в 2,5 рази
Епічне побиття: Амосов перевершив Сторлі за точними ударами в 2,5 рази Андрій Твердохліб
26.02.2023 02:36 687
Прямі трансляції

Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ

Сьогодні 15:38 Андрій Дунець 72 0
Є як молоді, так і вже сформовані гравці
Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Україна в очікуванні першого повноцінного туру рідного чемпіонату у 2023 році. Клуби Прем’єр-ліги провели роботу над помилками, й спробують втілити у життя плани на сезон. Саме час пригадати тих гравців, які привернули особливу увагу несподівано сильними виступами. У фокусі — п’ятеро виконавців чотирьох різних команд, здебільшого невідомі широкому загалу вболівальників.   

Марко Сапуга

Марко Сапуга — черговий продукт вже відомої на всю Україну молодіжної команди львівського Руха, що засвітилася в Юнацькій лізі УЄФА. 19-річний опорний півзахисник демонструє не по роках упевнений футбол та має дійсно вражаючу антропометрію. 

Зі зростом у 194 см Марко може стати таким собі "українським Вієйра", і вже зараз має тверді позиції в центрі поля клубу вищої ліги України. За даними кількох джерел, Сапуга входить до сфери інтересів Динамо та Шахтаря. Гранди бачать в особі Марко перспективу довгострокової заміни Сергієві Сидорчуку й Тарасові Степаненку відповідно. 

Вікентій Волошин

Обидва Волошини на контракті в київському Динамо і сильно провели першу частину сезону. Однак якщо Назар завдяки яскравій грі у складі Кривбаса розглядається як потенційний наступник Віктора Циганкова й на збори з киянами поїхав, то старший на два роки 21-річний Вікентій діє на ще більш проблемній для "біло-синіх" останніми роками позиції. 

По суті, про таке поняття, як "плеймейкер", який грає не ближче до своїх воріт, а розташовується під нападником, у Динамо встигли забути. Другу фазу розіграшу-2022/23 Вікентій почав у складі Олександрії, і під керівництвом Руслана Ротаня може нарешті переконати Мірчу Луческу спробувати його у першій команді киян вже влітку.    

Денис Нагнойний

2 голи у 12-ти матчах. Статистика нападника Зорі не вражає, якщо не знати про цього хлопця однієї вельми цікавої деталі. Ще на початку сезону нині 21-річний нападник був… правим захисником. Така вражаюча трансформація стала результатом співпраці Нагнойного з новим наставником Зорі Патріком ван Леувеном, який побачив у Денисі перспективу вирости у вмілого форварда. 

Нагнойний привертає увагу не тільки універсалізмом, а й працелюбністю. Так, на сьогодні він не є першою опцією ван Леувена в атаці, але входить в "обойму" не тільки найкращих виконавців луганського клубу, а й найбільш талановитих гравців УПЛ загалом.    

Євген Підлепенець

У свої 24 Євген вже має досвід гри у клубі з провідної країни Західної Європи. Так, в Іспанії Підлепенець виступав лише за другу команду Депортиво, однак засвітитися встиг. 

До останнього часу Євген захищав кольори харківського Металіста, але тепер гратиме за Дніпро-1. Запрошення Підлепенця до складу лідера УПЛ не випадкове. У першій частині сезону Євген зарекомендував себе одним з найбільш успішних дриблерів ліги. Це той футболіст, який не боїться брати ініціативу на себе, а за кількістю спроб обведень в нашому чемпіонаті поступався хіба що Михайлу Мудрику.      

Максим Прядун

За підсумками першої частини сезону Прядун відзначився шістьма голами в 14-ти матчах. Так, Максиму вже 25, і це не той вік, коли грають з характеристикою "перспективний", однак у цьому випадку варто зважати на обставини. 

Ще минулого сезону Прядун був у Першій лізі. Саме "був", бо ігрової практики у складі донецького Олімпіка мав украй мало. До старту сезону-2022/23 за шість років професійної кар'єри Максим зіграв жалюгідних 62 матчі й відзначився 12-ма голами. Тож нинішня кампанія стає для Прядуна дійсно проривною, а сам нападник вже потрапив у об'єктиви більш стійких клубів, ніж його нинішній — Металіст.

Максим Салівон, Чемпіон

Кривцов уже забиває за клуб Бекхема: чому від такої співпраці виграють усі

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 18197
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 19070 1
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО 5990
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 4912
Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО 4541
Переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут Переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут 2148
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24055
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42347
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12680
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9041
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40616
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16698