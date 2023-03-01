Головне
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер
Сьогодні 13:47 1255
Динамо оголосило про перехід Рамадані
Сьогодні 21:50 325
Визначився склад збірної України на спринт Кубка світу
Сьогодні 20:40 280
Динамо підтвердило перехід Бурди у Зорю
Сьогодні 19:45 326
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 19:31 4743
Зоря оголосила про трансфер Герреро
Сьогодні 19:00 290
Рамірес повернувся у Динамо
Сьогодні 18:12 679
Тоіров – гравець Шахтаря
Сьогодні 16:58 658
Хейні пояснив бій з Ломаченком
Сьогодні 16:45 1419
Олександрія підписала двох гравців Шахтаря
Сьогодні 16:10 458
Блоги
Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО
Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 20:27 1590
Відео дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова
Відео дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:23 418
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер Андрій Дунець
Сьогодні 13:47 1253
9 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі
9 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:22 2628
Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу
Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу Андрій Дунець
Сьогодні 00:04 2540
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:29 12333 2
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Андрій Твердохліб
Вчора 12:00 32363
Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А
Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А Андрій Дунець
27.02.2023 21:53 4988
Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО
Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО Андрій Дунець
27.02.2023 19:45 1809
Шахтар викупить Мудрика в Челсі після війни: Срна зробив гучну жартівливу заяву про українця
Шахтар викупить Мудрика в Челсі після війни: Срна зробив гучну жартівливу заяву про українця Андрій Дунець
27.02.2023 16:57 911
Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО
Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО Андрій Дунець
27.02.2023 12:53 8865
Кривцов уже забиває за клуб Бекхема: чому від такої співпраці виграють усі
Кривцов уже забиває за клуб Бекхема: чому від такої співпраці виграють усі Андрій Дунець
27.02.2023 12:26 940
Англійська прем'єр-ліга підтримала Україну в річницю російського військового вторгнення: як це було
Англійська прем'єр-ліга підтримала Україну в річницю російського військового вторгнення: як це було Андрій Твердохліб
27.02.2023 10:30 506
Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник
Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник Андрій Твердохліб
26.02.2023 15:52 2857
Циганков зробив гольову передачу в другому матчі поспіль
Циганков зробив гольову передачу в другому матчі поспіль Андрій Твердохліб
26.02.2023 15:15 1491
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії Максим Буйдин
26.02.2023 13:13 3588
Епічне побиття: Амосов перевершив Сторлі за точними ударами в 2,5 рази
Епічне побиття: Амосов перевершив Сторлі за точними ударами в 2,5 рази Андрій Твердохліб
26.02.2023 02:36 656
Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО
Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО Андрій Дунець
25.02.2023 21:13 9638
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Nastya Bolshakova
25.02.2023 18:09 9173
29 років тому 16-річна Оксана Баюл принесла Україні першу золоту медаль Олімпійських ігор
29 років тому 16-річна Оксана Баюл принесла Україні першу золоту медаль Олімпійських ігор Андрій Твердохліб
25.02.2023 16:44 908
Прямі трансляції

Відео дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова

Сьогодні 20:23 Андрій Твердохліб 422 0
Відео дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова

Джерело - Чемпіон.

1 березня 1972 року народився славетний український футболіст, ексгравець збірної України, київського Динамо та низки інших клубів.

Саме сьогоднішній іменинник є автором першого офіційного голу збірної України. Сталася ця знаменна подія 13 листопада 1994 року в матчі відбіркового турніру Євро-1996 проти збірної Естонії. До слова, у тій грі синьо-жовті здобули й свою першу перемогу в офіційних матчах.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рік тому російські військові вбили українського біатлоніста Рік тому російські військові вбили українського біатлоніста 8322
Сергій Дзинзирук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США Сергій Дзинзирук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США 7564
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 17525
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 4743
9 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі 9 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі 2630
Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу 2541
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 204090
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 145769 7
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9035
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 65453
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40604
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 15875