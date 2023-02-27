У тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО

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#Бенфіка, #Шмідт, #Чемпіонат Португалії

Джерело - Чемпіон.

Наставник лісабонської Бенфіки Роджер Шмідт був не надто тепло прийнятий вболівальниками Візели в матчі 22-го туру чемпіонату Португалії.

Після час святкування одного зі забитих м'ячів у головного тренера "орлів" полетіли пластикові пляшки з трибун (одна майже влучила в голову), добряче намочивши його куртку. Шмідт, природно, був не в захваті від такого, а суддя ще й покарав його червоною карткою, тож, ідучи до роздягальні, німецький фахівець на пальцях продемонстрував фанам підсумковий рахунок зустрічі - 2:0 на користь Бенфіки.

Відео

Додамо, що Бенфіка впевнено лідирує в чемпіонаті, випереджаючи Порту на 8 очок, та продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів.

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