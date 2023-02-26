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Кривцов уже забиває за клуб Бекхема: чому від такої співпраці виграють усі

Сьогодні 17:18 Андрій Дунець 257 0
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Кривцов уже забиває за клуб Бекхема: чому від такої співпраці виграють усі
Inter Miami (Twitter)
#MLS, #Інтер Маямі, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Major League Soccer — професійна футбольна ліга, найвищий дивізіон системи футбольних ліг у США та Канаді. І тепер тут грає відомий український футболіст. 31-річний захисник Сергій Кривцов, якого ми звикли бачити у футболці Шахтаря, підписав контракт із клубом Інтер Маямі. І вже забив, уразивши ворота Монреаля в дебютному ж матчі. 

Спеціаліст із MLS Том Богерт назвав цей трансфер "найкращим" для Інтера і "справжнім переворотом для футбольного Маямі". Розбираємося, чому для українського футболу це теж непересічна подія.            

МЛС — неоране поле можливостей для українців, а Кривцов — жива реклама нашого потенціалу

Сергій став шостим українцем у МЛС, однак першим — за останні два десятки років, і першим, хто перейшов у топлігу Північної Америки зі складу одного з двох вітчизняних грандів. МЛС — турнір, який прогресує семимильними кроками. 

Вже сьогодні сумарна трансферна вартість клубів, що формують це змагання, оцінюється на рівні португальської Примейри, турецької Суперліги, нідерландської Ередивізі, бразильської Серії А чи англійського Чемпіоншипа. Якщо ж брати тільки маркетингову привабливість ліги, то МЛС дасть фору будь-кому з перелічених конкурентів. Тому присутність у такій лізі відомого українського гравця — мастхев для просування вже нашого футбольного продукту за кордоном.  

Відходом із Шахтаря Кривцов звільнив місце для дійсно перспективної молоді

Шахтар Ігоря Йовичевича на очах стає командою, в якій у помітних майстрів виростають не лише футболісти з Південної Америки, а й українці. Історія Михайла Мудрика є надихаючим прикладом для молодих гравців команди, а перспективних талантів, які можуть стати опорою на полі на роки вперед, у цьому складі "гірників" хоч греблю гати. 

На позиції Кривцова варті уваги і Мар'ян Фарина, і Едуард Козик. 19-річні хлопці давно просяться до складу першої команди на роль невід'ємних елементів "основи". Переїзд Кривцова до США отримання цими двома дорогоцінних ігрових хвилин точно прискорить. 

Major League Soccer — не прохідний турнір, а Кривцов — не відрізаний шмат для збірної України

Часи, коли МЛС була чемпіонатом відставних підстаркуватих легіонерів, а також сумнівних місцевих футболістів, минули. Сьогодні ліга, в якій опинився Кривцов, має на меті залучення тих найкращих із найкращих, яких місцеві клуби можуть собі дозволити. Лоренцо Інсіньє, Себастьян Дріуссі, Федеріко Бернардескі, Рікі Пуч, Джердан Шакірі. Ось далеко не повний список найбільш відомих гравців, які не посоромилися заробляти на життя, граючи в "соккер" у Північній Америці.

До останнього часу саме в клубі Девіда Бекхема та Сергія Кривцова забивав такий собі Гонсало Ігуаїн. Тренуватиме Кривцова хлопець, який знає, що таке надійна оборона. Мова про колишнього захисника Манчестер Юнайтед часів Алекса Фергюсона Філа Невілла. В суперництві й компанії з такими майстрами своєї справи Сергій може сподіватися на увагу до його персони й тренерського штабу збірної України.   

Трансфер Кривцова сприяв активізації Шахтаря на ринку: УПЛ може поповнити легіонер гарного рівня

За інформацією одразу кількох джерел, від'їзд Кривцова змусив "помаранчево-чорних" звернути свої погляди на зовнішні ринки. "Гірники" шукають імовірне підсилення у захист за кордоном, і цього разу звернули увагу на ОАЕ й команду Сергія Реброва. Ерік — 22-річний представник улюбленої нації 13-разового чемпіона України з-поміж закордонних країн — Бразилії. 

Так, мова про лівого захисника, проте враховуючи історію Миколи Матвієнка, який у Шахтар приходив саме як фланговий бек, у таборі "кротів" перекваліфіковувати оборонців уміють, тому можливий прихід Еріка чи ще якогось футболіста може означати, в тім числі, й зміни такого характеру для інших гравців. 

Максим Салівон, Чемпіон

Кривцов: Хочу ще грати за збірну України

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