Головне
Амосов феєрично повернуся в октагон: українець домінував у бою про Сторлі, не дав супернику жодного шансу та захистив титул чемпіона
Сьогодні 14:15 88
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів
Сьогодні 09:14 4067
Амосов знищив Сторлі в 5 раундах: огляд чемпіонського бою
Сьогодні 08:15 629
Амосов: Я хочу сказати дякую українській армії
Сьогодні 02:07 430
Амосов декласував Сторлі та захистив титул чемпіона світу Bellator
Сьогодні 01:57 1890 1
Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було
Сьогодні 01:55 2563
Реал та Атлетіко розписали мирову в дербі: Результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:59 639
Арсенал із Зінченком здолав Лестер, Евертон з Миколенком поступився Астон Віллі: Результати матчів АПЛ
Вчора 23:37 1876
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Вчора 23:06 11090
Зінченко - другий найкращий гравець матчу Лестер - Арсенал
Вчора 20:39 1141
Блоги
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії Максим Буйдин
Сьогодні 13:13 2671
Епічне побиття: Амосов перевершив Сторлі за точними ударами в 2,5 рази
Епічне побиття: Амосов перевершив Сторлі за точними ударами в 2,5 рази Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:36 414
Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО
Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 21:13 6603
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Nastya Bolshakova
Вчора 18:09 4747
29 років тому 16-річна Оксана Баюл принесла Україні першу золоту медаль Олімпійських ігор
29 років тому 16-річна Оксана Баюл принесла Україні першу золоту медаль Олімпійських ігор Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 728
У першому бою проти Сторлі Амосов був за мить від поразки, але вистояв і переміг
У першому бою проти Сторлі Амосов був за мить від поразки, але вистояв і переміг Андрій Твердохліб
Вчора 15:43 1651
Відштовхнутися від дна: що дасть Миколенку та Евертону зміна тренера
Відштовхнутися від дна: що дасть Миколенку та Евертону зміна тренера Андрій Дунець
Вчора 13:21 1111
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Андрій Твердохліб
Вчора 09:21 8813
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Дмитро Копій
Вчора 09:14 69719 1
Сила Наполі — не випадковість. Чотири стовпи, на яких стоїть майбутній чемпіон Італії
Сила Наполі — не випадковість. Чотири стовпи, на яких стоїть майбутній чемпіон Італії Андрій Дунець
Вчора 09:00 557
Футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ - ВІДЕО
Футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 00:01 5979
Усик подякував ЗСУ в річницю повномасштабного вторгнення росії – ВІДЕО
Усик подякував ЗСУ в річницю повномасштабного вторгнення росії – ВІДЕО Андрій Дунець
24.02.2023 19:35 551
Сеньків: Кучер – повний фізрук
Сеньків: Кучер – повний фізрук Андрій Дунець
24.02.2023 17:06 2821
Арсенал вивісив прапор України в себе на базі – Зінченко відреагував дуже тепло
Арсенал вивісив прапор України в себе на базі – Зінченко відреагував дуже тепло Андрій Дунець
24.02.2023 15:03 3625
Зірковий футболіст ПСЖ публічно підтримав українських дітей, що постраждали від росії
Зірковий футболіст ПСЖ публічно підтримав українських дітей, що постраждали від росії Андрій Дунець
24.02.2023 14:25 1962
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Андрій Твердохліб
24.02.2023 12:00 17902
Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу
Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу Андрій Твердохліб
24.02.2023 01:29 9458 2
Воротар Севільї відправив у нокдаун уболівальника, який вибіг на поле під час матчу
Воротар Севільї відправив у нокдаун уболівальника, який вибіг на поле під час матчу Андрій Твердохліб
23.02.2023 23:53 2789
Данський футболіст забив епічний гол у власні ворота
Данський футболіст забив епічний гол у власні ворота Андрій Твердохліб
23.02.2023 22:23 1620
Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи
Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи Андрій Твердохліб
23.02.2023 20:10 13830
Прямі трансляції

14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії

Сьогодні 13:13 Максим Буйдин 2676 0
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії
#Динамо Київ, #Кубок УЄФА, #Артем Кравець

Джерело - Чемпіон.

10 років тому - 26 лютого 2009 року Динамо завдяки дублю Артема Кравця зіграло внічию в матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка УЄФА з Валенсією і вибило іспанців з розіграшу турніру.

У складі Динамо дублем відзначився Артем Кравець. У результаті той матч став найкращим для українця за всю кар'єру. Команда Юрія Сьоміна у тому розіграші Кубка УЄФА зупинилася за крок від фіналу - кияни в драматичному півфіналі поступилися майбутньому володарю трофея донецькому Шахтарю.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 11090
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів 4067
Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було 2563
Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО 6623
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям 4760
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 21387
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 15265
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 9920 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 25866
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 255274 4
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 22943
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16629