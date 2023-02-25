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У першому бою проти Сторлі Амосов був за мить від поразки, але вийстояв і переміг

Сьогодні 15:43 Андрій Твердохліб 164 0
У першому бою проти Сторлі Амосов був за мить від поразки, але вийстояв і переміг
#Ярослав Амосов, #Bellator 291, #Логан Сторлі

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні, 25 лютого чинний чемпіон світу в напівсередній вазі, українець Ярослав Амосов вийде на свій перший захист титулу проти американця Логана Сторлі в межах Bellator 291.

5-раундовий чемпіонський поєдинок відбудеться в столиці Ірландії - Дубліні.

Амосов - Сторлі: усе про чемпіонський бій Bellator

Амосов має ідеальний рекорд - 26 перемог у 26 боях і найближче до поразки український боєць був у першому поєдинку проти Сторлі. Сьогоднішні суперники зустрілися в листопаді 2020-го, щоб визначити претендента на чемпіонський пояс, який тоді належав бразильцю Лімі. У третьому раунді Амосов дозволив Сторлі вийти на задушливий прийом, проте українець, продемонструвавши характер і волю зумів вирватись. Зважаючи на те, що перші два раунди виграв Амосов, судді віддали перемогу роздільним рішенням українцеві.

У наступному поєдинку Амосов і завоював чемпіонський титул, який спробує захистити 25 лютого 2023 року в Дубліні.

Відео першого бою

Дивіться пряму трансляцію бою Амосов - Сторлі 2 на нашому сайті. Також буде доступний текстовий онлайн чемпіонського поєдинку.

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