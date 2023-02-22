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Двічі в одну річку: за яких умов Дніпро-1 цього разу подолає бар'єр кіпрського АЕКа

Сьогодні 17:57 Андрій Дунець 143 0
Українська команда в цьому сезоні вже поступалася своєму супернику у кваліфікації Ліги Європи, але нині мінімальна поразка — аж ніяк не вирок.
Двічі в одну річку: за яких умов Дніпро-1 цього разу подолає бар'єр кіпрського АЕКа
СК Дніпро-1 (Instagram)
#Ліга конференцій, #СК Дніпро-1, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Один пропущений м’яч у Ларнаці не дозволив Дніпру-1 повернутися з Кіпру із прийнятною нічиєю. Проте програш на "Георгіосі Карапатакісі" — не привід для паніки. Враховуючи нинішню готовність лідера УПЛ та продемонстрований командою рівень футболу, є всі підстави говорити про гарні перспективи команди в майбутній грі в Кошице як константу. 

Тож на кілька хвилин приміряймо на себе "костюм" наставника дніпрян Олександра Кучера й назвімо пріоритети, які мають визначати стратегію гри на матч-відповідь.  

Інтенсифікація використання Довбика — ключ до успіху

Артем Довбик залишається найдорожчим футболістом у складі обох команд. Ба більше, за даними кількох авторитетних джерел, нападник коштує стільки, скільки ледь не весь АЕК! Власне, гравець збірної України виглядає тим, хто може робити різницю. Важливо, що в складі суперника хлопця такого рівня не знайдеш. 

Фото - СК Дніпро-1 (Instagram)

Однак у першій грі прізвище "Довбик" коментаторами, які супроводжували трансляцію, набагато частіше називалося зовсім не з причин загострення гри біля воріт кіпріотів. Саме в тих нечастих ситуаціях, коли наш нападник – як залежний від підтримки середньої лінії футболіст – отримував таку жадану підтримку з глибини, Дніпро-1 був близьким до забитого м’яча.  

"Новий" Дніпро-1 поки поступається "старому"

"Дніпряни" почали матч у Ларнаці з двома новачками у стартовому складі. Лише один дограв зустріч до останнього свистка. Втім, ні замінений у перерві Пеглоу, ні Хайнер на протилежному фланзі єдиним цілим із рештою команди не виглядали. Натомість, коли замість вінгера вийшов Домінго Бланко, команда отримала жадану гостроту на лівому фланзі. 

У зимову паузу український клуб поповнили п’ять нових футболістів. Кучер не випадково включив до заявки лише двох. Потенціал новобранців не підлягає сумніву. Проте за необхідності досягнення результату в умовах, наближених до екстремальних, ліпше покладатися на перевірені варіанти й таких же підопічних.  

Швидкість як наш головний козир 

Дніпро-1 провів перший матч після тривалої відсутності офіційних ігор. Тому очікувати оптимальних кондицій від команди було годі. Проте навіть неозброєним оком протягом гри помічалось покращення футболу команди при увімкненні другої швидкості. 

За тиждень після протистояння у Ларнаці "дніпряни" у фізичній готовності додадуть. Необхідність відіграти відставання змушуватиме нашу команду діяти активно з перших хвилин. Не секрет, що колективний потенціал Дніпра-1 вищий за можливості кіпрського опонента — перевага за таким показником, як підбір виконавців. Тому в Кошице завдання-мінімум, яке стоїть перед Дніпром-1, — зіграти в притаманний собі зразка найкращих матчів осені футбол — може й має стати ключем до перемоги. 

Ризик — благородна справа: Кучеру варто наситити центральну вісь орієнтованими на атаку футболістами

Фото - СК Дніпро-1 (Instagram)

Як і в більшості матчів у першій частині сезону, на Кіпрі наша команда вишикувалася згідно модуля 4-2-3-1. Однак цього разу наявність лише одного розташованого вище центрального півзахисника необхідного ефекту не дала. Олександр Піхальонок із покладеними на нього функціями з’єднувача середньої лінії та атаки впорався частково. 

Однак при концентрації зусиль команди у цій зоні в суперника виникали труднощі. Саме тому можливий вибір на користь ще одного атакувального хавбека та зміни побудови на користь 4-1-4-1 буде виправданим рішенням. Такий тактичний варіант дозволить команді додати в русі, а також отримати додаткові можливості пресингу опонента на його половині.

Максим Салівон, Чемпіон

СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій

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