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У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону

Сьогодні 11:36 Максим Буйдин 3514 0
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 лютого, стадіону Олд Траффорд, на якому виступає Манчестер Юнайтед, виповнилося 113 років. Пропонуємо згадати шлях розвитку футбольного дива.

Легендарна арена, неодноразово піддавалася реконструкції, зараз вміщує майже 76 тисяч глядачів. Свій перший матч Олд Траффорд провів 19 лютого 1910 року. Тоді в гості до манкуніанців приїхав Ліверпуль, матч закінчився поразкою червоних дволів із рахунком 3:4.

Назва Театр Мрії з'явилася завдяки знаменитому футболістові червоних дияволів серу Боббі Робсону. Олд Траффорд за ці 100 років бачив багато - радості і поразки, перебудови і бомбардування, матчі, як Манчестер Юнайтед, так і інших клубів.

Рекордна відвідуваність на Олд Траффор" була зафіксована в 2007 році, коли 76 098 уболівальників прийшли на матч проти Блекберна, який Юнайтед виграв 4:1. А найнижча відвідуваність була встановлена ​​в травні 1921 року. Тоді зустріч Стокпорта і Лідса відвідало всього 13 чоловік.

Рекордна перемога, здобута Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд відбулася в грудні 1995 - відзначився Іпсвіч, який виїхав додому з поразкою 9:0. А найбільшої поразки господарям тут завдав Ньюкасл - у 1927 році сороки розгромили манкуніанців із рахунком 1:7.

На цьому стадіоні в зірок світового футболу перетворилися багато гравців. Починаючи з Джорджа Беста, Деніса Лоу, Боббі Чарльтона і закінчуючи Кріштіану Роналду з Вейном Руні. За допомогою фотозвіту ви можете ознайомитися з короткою історією Олд Траффорд і етапами його розвитку.

Нападник Манчестер Юнайтед Джордж Стейсі забиває пенальті на Олд Траффорд. 4 жовтня 1913

Капітани команд - Томмі Бойл з Бернлі і Джорд Ютлі з Шеффілд Юнайтед - перед матчем півфіналу Кубка Англії на Олд Траффорд. 28 березня 1914

Вид на Олд Траффорд з висоти пташиного польоту. У той час стадіон був оточений будинками, залізницею і різними фабриками. 1930 рік

Гравець Манчестер Юнайтед Джон Гріффітс знімає небезпеку біля своїх воріт. Август 1938

Вид на головну трибуну Олд Траффорд, зруйновану в ході бомбардувань Другої світової війни. Грудень 1948

Військові дії завдали серйозної шкоди спортивній споруді. Грудень 1948

Після серйозних відновлювальних робіт матчем проти Болтона влітку 49-го Манчестер Юнайтед повернувся на Олд Траффорд. Серпень 1949

Ще один вид того знакового матчу проти Болтона. Стадіон повністю відновлений. Серпень 1949

Матч Манчестер Юнайтед і Челсі на Олд Траффорд. Серпень 1952

Розбризкувачі зрошують поле Олд Траффорд напередодні матчу Європейського Кубка проти мадридського Реала. Квітень 1957

Легенда Манчестер Юнайтед"Боббі Чарльтон у кутового прапорця під час матчу з Болтоном. Березень 1962

Поява нової трибуни на Олд Траффорд з навісним козирком. 1967 рік

Поліція уважно спостерігає за безпекою вболівальників поблизу Олд Траффорд перед матчем з Дербі. Вересень 1972

Роботи по реконструкції трибуни Stretford End. 1992 рік

Вид на Олд Траффорд у кінці минулого століття. 1998 рік

Реконструкція східної трибуни Олд Траффорд. 9 листопада 2005

Сучасний вигляд Олд Траффорд. 26 березня 2006

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