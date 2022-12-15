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Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ

Сьогодні 17:45 Андрій Дунець 401 0
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ
#Алієв, #ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв, який нині знаходиться в лавах Збройних сил України, розкритикував депутатів Верховної Ради.

Причиною стала неприпустима, на погляд Алієва, поведінка народних обранців під час виступу генерал-лейтенанта ЗСУ Сергія Шаптали. Деякі депутати відвернулися та слухали неуважно.

Свою думку в дуже вільній формі Алієв висловив у Інстаграмі.

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Допис, поширений 📽 ALEKSANDR ALIEV 📽 (@aliev_sasha8)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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