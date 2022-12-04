Тренер збірної Нідерландів поцілував свого підопічного після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Луї ван Гал провів акцію несподіваної любові на пресконференції після перемоги Нідерландів над збірною США в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Досвідчений наставник поцілував у щоку флангового захисника своєї команди Дензела Думфріса.

"Вчора я міцно поцілував його, а зараз збираюся подарувати йому ще один поцілунок, щоб побачили всі…" - сказав ван Гал.

Netherlands manager Louis van Gaal kisses defender Denzel Dumfries to show his appreciation 🇳🇱 pic.twitter.com/omTxzQBNDU — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 3, 2022

Така любов до Думфріса не є випадковою, адже гравець у матчі проти Сполучених Штатів відзначився двома асистами та одним голом - збірна Нідерландів виграла з рахунком 3:1. У чвертьфіналі, 9 грудня, на Помаранчевих уже чекає Аргентина на чолі з Ліонелем Мессі.

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