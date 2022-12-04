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Тренер збірної Нідерландів поцілував свого підопічного після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 16:03 Андрій Дунець 118 0
Тренер збірної Нідерландів поцілував свого підопічного після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО
#Збірна Нідерландів з футболу, #Думфріс, #Луї ван Гал

Джерело - Чемпіон.

Луї ван Гал провів акцію несподіваної любові на пресконференції після перемоги Нідерландів над збірною США в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Досвідчений наставник поцілував у щоку флангового захисника своєї команди Дензела Думфріса.

"Вчора я міцно поцілував його, а зараз збираюся подарувати йому ще один поцілунок, щоб побачили всі…" - сказав ван Гал.

Така любов до Думфріса не є випадковою, адже гравець у матчі проти Сполучених Штатів відзначився двома асистами та одним голом - збірна Нідерландів виграла з рахунком 3:1. У чвертьфіналі, 9 грудня, на Помаранчевих уже чекає Аргентина на чолі з Ліонелем Мессі.

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