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Гравець збірної Аргентини поставив елегантну крапку в матчі з Мексикою на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 09:12 Андрій Дунець 73 0
Гравець збірної Аргентини поставив елегантну крапку в матчі з Мексикою на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Мексика, #ЧС-2022, #Збірна Аргентини з футболу, #Енцо Фернандес

Енцо Фернандес дуже вдало з'явився на заміну в матчі Аргентина - Мексика у межах 2-го туру групи С Чемпіонату світу в Катарі.

Півзахисник Бенфіки на 87-й хвилині хитнув суперника і дуже красиво пробив у дальній кут воріт Гільєрмо Очоа, ледь увійшовши до штрафного.

Відео

Цей гол установив підсумковий рахунок у грі - 2:0 на користь збірної Аргентини.

Нагадаємо, днем раніше на турнірі гравець збірної Нідерландів забив шедевральний м'яч у ворота Еквадору.

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