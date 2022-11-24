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Дівчина дня: вродлива модель із пишним бюстом, яка є дружиною гравця збірної Бразилії

Сьогодні 08:10 Андрій Дунець 135 0
Дівчина дня: вродлива модель із пишним бюстом, яка є дружиною гравця збірної Бразилії
#Рафінья, #Збірна Бразилії з футболу

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 24 листопада, на Чемпіонаті світу-2022 з футболу стартує збірна Бразилії. З цієї нагоди найомимося з дружиною Рафіньї – нападника пентакампеонів .

23-річна Наталія Родрігес є бразильською моделлю. Рафінья і Наталія знайомі з підліткового віку. Вони познайомилися ще в 2013 році й, перш ніж почати зустрічатися, просто дружили.

Рафінья освідчився Наталії у грудні 2021 року, а побралася пара в лютому 2022 року на приватній весільній церемонії. У подружжя поки що немає дітей.

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Допис, поширений Natalia Rodrigues Belloli (@taia_belloli)

Інстаграм Наталії Родрігес налічує понад 100 000 підписників і зовсім не дивно, що їх так багато.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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