Головне
Андріюк: Павелку вручили повістку до Генпрокуратури
Сьогодні 19:00 493
Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 19:53 266
S1mple задонатив 100 тисяч доларів у межах співпраці NAVI з UNITED24
Сьогодні 19:16 212
Гутцайт: Суркісом та Шуфричем подані заяви про вихід зі складу НОК
Сьогодні 18:25 511
Павелко призупинив членство в НОК через обрання представників ОПЗЖ
Сьогодні 18:02 393 1
Пронін підтримав Шевченка і вийшов зі складу НОК
Сьогодні 17:33 648
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу
Сьогодні 16:39 5412 2
За минулий тиждень ЗСУ отримали два позашляховики і вантажівку за сприяння Favbet Foundation
Сьогодні 15:03 205
Зоря розгромила Олександрію у 14 турі УПЛ
Сьогодні 14:52 523
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 13:22 820 3
Блоги
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 59
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 59 Phillip Hess
Сьогодні 21:16 1736
Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі
Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі Valeriy Ruchka
Сьогодні 21:11 11596
Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол
Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол Valeriy Ruchka
Сьогодні 21:09 5146 1
ЧС-2022. Де дивитися, слухати та за кого вболівати на Мундіалі в Катарі
ЧС-2022. Де дивитися, слухати та за кого вболівати на Мундіалі в Катарі Дмитро Копій
Сьогодні 14:02 253
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:03 29194 2
Зірка збірної Марокко забила сенсаційний гол зі своєї половини поля напередодні ЧС-2022 - ВІДЕО
Зірка збірної Марокко забила сенсаційний гол зі своєї половини поля напередодні ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 12:10 888
Золоті меблі, взуття на 150 тисяч доларів та розкішний пляж на державній землі: журналісти показали будинок Павелка - ВІДЕО
Золоті меблі, взуття на 150 тисяч доларів та розкішний пляж на державній землі: журналісти показали будинок Павелка - ВІДЕО Андрій Дунець
16.11.2022 19:51 9367
Курйоз дня: в Англії воротар не помітив суперника, який заховався позаду, і подарував йому легкий гол
Курйоз дня: в Англії воротар не помітив суперника, який заховався позаду, і подарував йому легкий гол Андрій Дунець
16.11.2022 17:15 2317
Відомий блогер висміяв Поворознюка за фото у військовій формі
Відомий блогер висміяв Поворознюка за фото у військовій формі Андрій Дунець
16.11.2022 14:56 38756 2
Андрій Воронін відзначився двома голами у благодійному матчі зірок - ВІДЕО
Андрій Воронін відзначився двома голами у благодійному матчі зірок - ВІДЕО Андрій Дунець
14.11.2022 22:10 2757
Неймар записав тепле мотиваційне звернення до Мудрика - ВІДЕО
Неймар записав тепле мотиваційне звернення до Мудрика - ВІДЕО Андрій Дунець
14.11.2022 19:36 6922 1
У Бразилії забили шалений гол дальнім ударом зльоту в дев'ятку - ВІДЕО
У Бразилії забили шалений гол дальнім ударом зльоту в дев'ятку - ВІДЕО Андрій Дунець
14.11.2022 17:18 5289
Українець Калюжний забив феєричний гол із далекої відстані в чемпіонаті Індії - ВІДЕО
Українець Калюжний забив феєричний гол із далекої відстані в чемпіонаті Індії - ВІДЕО Андрій Дунець
14.11.2022 12:39 5185
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО Андрій Дунець
12.11.2022 23:52 8847
Луческу накричав на гравців Динамо в перерві матчу з Олександрією - ВІДЕО
Луческу накричав на гравців Динамо в перерві матчу з Олександрією - ВІДЕО Андрій Дунець
11.11.2022 16:47 2054
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
11.11.2022 16:28 60691
Фейл дня: Модрич не влучив у порожні ворота з 6-ти метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Фейл дня: Модрич не влучив у порожні ворота з 6-ти метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
11.11.2022 14:20 804
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 4 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 4 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
10.11.2022 09:39 6094
Ексгравець Шахтаря забив феєричний гол ударом через себе в Кубку Португалії - ВІДЕО
Ексгравець Шахтаря забив феєричний гол ударом через себе в Кубку Португалії - ВІДЕО Андрій Дунець
10.11.2022 07:00 1535
Маліновський оформив геніальний асист за Аталанту в матчі Серії А - ВІДЕО
Маліновський оформив геніальний асист за Аталанту в матчі Серії А - ВІДЕО Андрій Дунець
09.11.2022 20:42 8771
Прямі трансляції

Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 59

Сьогодні 21:16 Phillip Hess 1737 0
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 59
#Петер Шмейхель

Джерело - Чемпіон.

18-го листопада 1963 року народився легендарний голкіпер Манчестер Юнайтед і збірної Данії - Петер Шмейхель.

Шмейхель став іконою Манчестер Юнайтед та одним з найкращих голкіперів 20-го сторіччя. За свою кар'єру, окрім багатьох чемпіонатів, Шмейхель виграв Лігу Чемпіонів у 1999-у та Чемпіонат Європи в 1992-у.

Згадуємо найкращі сейви легендарного данського кіпера.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 1845
Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол 5148 1
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу 5412 2
Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі 11600
Волочай: Я хочу знати імена тих, хто проголосував за Суркіса і Шуфрича Волочай: Я хочу знати імена тих, хто проголосував за Суркіса і Шуфрича 21252 5
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 29194 2
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23013 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13946
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 53566 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7157
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13473
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 46779 1