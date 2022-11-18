Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 59

Джерело - Чемпіон.

18-го листопада 1963 року народився легендарний голкіпер Манчестер Юнайтед і збірної Данії - Петер Шмейхель.

Шмейхель став іконою Манчестер Юнайтед та одним з найкращих голкіперів 20-го сторіччя. За свою кар'єру, окрім багатьох чемпіонатів, Шмейхель виграв Лігу Чемпіонів у 1999-у та Чемпіонат Європи в 1992-у.

Згадуємо найкращі сейви легендарного данського кіпера.

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