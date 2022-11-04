Головне
Динамо знову поступилось Фенербахче у Лізі Європи
Вчора 23:53 1566
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 16:54 312627
Тоттенгем узгодив трансфер Маліновського - ЗМІ
Сьогодні 16:30 804
Ворскла переграла Львів в 11 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 295
Україна втратила місце в топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:43 34082 2
Мудрик і Дембеле – найшвидші гравці Ліги чемпіонів 2022/23
Сьогодні 11:27 352
Усик назвав дату бою з Ф’юрі
Сьогодні 11:12 1448
Луческу пояснив поразку від Фенербахче
Сьогодні 09:38 842 1
Богачук нокаутував Колі у поєдинку за пояс WBC
Сьогодні 08:50 1177
Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:25 3509
Блоги
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:54 312602
Леоненко: нинішніх гравців Динамо важко назвати динамівцями, вони просто слабкі
Леоненко: нинішніх гравців Динамо важко назвати динамівцями, вони просто слабкі Андрій Дунець
Сьогодні 15:34 1332
Два роки тому Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках
Два роки тому Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках Андрій Твердохліб
Вчора 16:37 509
Фото дня - Ястремська в національних кольорах підтримала Шахтар у матчі з Лейпцигом
Фото дня - Ястремська в національних кольорах підтримала Шахтар у матчі з Лейпцигом Андрій Твердохліб
Вчора 09:47 1189
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО Андрій Дунець
02.11.2022 21:59 7448
Трубін пропустив курйозний гол у ближній кут у матчі з Лейпцигом - ВІДЕО
Трубін пропустив курйозний гол у ближній кут у матчі з Лейпцигом - ВІДЕО Андрій Дунець
02.11.2022 21:09 2911
Шахтар пропустив швидкий гол від Лейпцига в ЛЧ - Нкунку оригінально відсвяткував - ВІДЕО
Шахтар пропустив швидкий гол від Лейпцига в ЛЧ - Нкунку оригінально відсвяткував - ВІДЕО Андрій Дунець
02.11.2022 20:13 1268
Шахтар - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів
Шахтар - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів Дмитро Копій
02.11.2022 14:37 1386
В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО
В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
01.11.2022 19:31 2798
Вацко: Канали створюють коментаторам такі умови, що вони мусять працювати на кількох роботах
Вацко: Канали створюють коментаторам такі умови, що вони мусять працювати на кількох роботах Андрій Дунець
01.11.2022 17:53 1248
Мілевський – до Василькова: Закрий свій рот, Миколо недороблений
Мілевський – до Василькова: Закрий свій рот, Миколо недороблений Андрій Дунець
01.11.2022 15:40 3152
Вітторіо Бойоккі – злочинець та легенда, смерть якого посіяла розбрат серед фанів Інтера
Вітторіо Бойоккі – злочинець та легенда, смерть якого посіяла розбрат серед фанів Інтера Андрій Дунець
01.11.2022 12:14 2434
У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО
У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО Андрій Дунець
31.10.2022 19:06 59679
Усик сфотографувався з росіянином Ковальовим напередодні бою Ломаченка - ФОТО
Усик сфотографувався з росіянином Ковальовим напередодні бою Ломаченка - ФОТО Андрій Дунець
31.10.2022 15:48 1629
Зінченку, повернись до нас, будь ласка: фани Арсенала в соцмережах сумують через травму українця
Зінченку, повернись до нас, будь ласка: фани Арсенала в соцмережах сумують через травму українця Андрій Дунець
31.10.2022 11:45 3829
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою Valeriy Ruchka
30.10.2022 19:14 6402
В Англії було зіграно фантастичний матч - Чарльтон двічі робив епічний камбек
В Англії було зіграно фантастичний матч - Чарльтон двічі робив епічний камбек Андрій Твердохліб
30.10.2022 14:39 700
Харлан взяла участь у вишуканій фотосесії для відомого глянця
Харлан взяла участь у вишуканій фотосесії для відомого глянця Андрій Твердохліб
30.10.2022 14:12 615
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Valeriy Ruchka
30.10.2022 13:52 6152 1
Ломаченко - Ортіс: фотогалерея бою
Ломаченко - Ортіс: фотогалерея бою Андрій Твердохліб
30.10.2022 13:50 1521
Прямі трансляції

Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах

Сьогодні 16:54 Андрій Твердохліб 312627
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах

Джерело - Чемпіон.

Ані Салаті 33 роки, але живе вона так, ніби їй завжди шістнадцять. Працювала журналістом, редактором, концертним директором, піар-директором, продюсувала артистів, організовує вечірки 90-х "Донишко в руках" і є співзасновницею блогу "Алкоблогери АЕ".

Дивитися також:  Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона

ЇЇ зріст 170 сантиметрів. Розмір грудей - п'ятий. Зараз Аня активно постить свої фотографії у соціальних мережах та навіть зареєстрована на сайті з еротичним контентом - Онліфанс, де користується популярністю завдяки своїй фігурі та яскравій зовнішності.

А от в школі українка комплексувала через те, що у неї єдиною в класі зовсім не було… грудей!

"Пацани перешіптувалися і сміялися за спиною, - зізнається Аня. -  Я носила ліфчик нульового розміру, щоб він хоча б був. Дуже переживала через це. А потім груди виросли. Раптово. Я цьому дуже рада. Груди відволікають всю увага від живота, яким я не дуже задоволена. Десять років борюся із зайвою вагою. Але зазвичай мене надовго не вистачає - надто вже люблю алкоголь і не найкориснішу їжу: пасти, бургери і тортики".

Дивитися також: Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай

Але і спорт Аня теж любить. Особливо басейн і флай-йогу.

"Звичайна йога мені не так сильно заходить -  не приховує Аня. - Я занадто "дерев'яна". У мене не виходять вправи і я швидко втрачаю інтерес. А ось флай-йога - зовсім інша справа. На цих всіх канатах і в гамаку навіть мішок з сіном може з горем навпіл виконати будь-яку вправу! А вже як це ефектно виглядає в дзеркалах! Милуєшся собою і думаєш: "Ого! Оце я даю! Подумати тільки! Оце я красуня! Уххххх! " - і відразу ж такий азарт і хочеться займатися ще й ще. Плюс у мене досить тендітна конституція тіла, вузька спина, яка з трудом витримує вагу п'ятого розміру і нещадно ниє з цього приводу. Флай-йога для неї - просто порятунок!"

 

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Популярне зараз
Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи 3509
Україна втратила місце в топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна втратила місце в топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 34082 2
Динамо - Фенербахче 0:2. ОНЛАЙН Динамо - Фенербахче 0:2. ОНЛАЙН 3160
Динамо - Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи Динамо - Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи 1944
Шевченко відхилив пропозицію італійського клубу Шевченко відхилив пропозицію італійського клубу 3234
Стала відома зарплата Зінченка в Арсеналі Стала відома зарплата Зінченка в Арсеналі 3769
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31808 2
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4519
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5550
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 36379
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8229
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7028