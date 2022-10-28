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Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш

Сьогодні 13:00 Андрій Твердохліб 99138
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш

Джерело - Чемпіон.

Наташа Андріяш 8 років присвятила журналістиці. За цей час Наталія спробувала себе в різних напрямках, починаючи з універсального кореспондента (журналіст-оператор), закінчуючи ведучою новин і автором спортивної програми.

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Одночасно, спорт пізнавала зсередини - протягом восьми років займаюся єдиноборствами: це класичний бокс, тайський бокс та ММА, - розповідає одеситка.

Природа нагородила українку фігурою "пісочний годинник". У Андріяш  тонка талія та шостий розмір груди.

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В школі бюст для мене був проблемою, - зізнається Наталія. -  Груди почали помітно зростати в 3-му класі. В 13 років у мене вже був 3-й розмір. Це бентежило, оскільки я помітно відрізнялася від своїх одноліток. Дівчата на нульовий розмір намагалися знайти бюстгальтер, щоб виглядати старше. Вже в більш дорослому віці зрозуміла, що це моє багатство і зброя. Пізніше редактори, які приймали мене на роботу, розповідали, що на співбесіді абсолютно не слухали про що я говорю, а брали тільки через зовнішність. Дивувалися, мовляй, виявлялося, що ти ще й розумна.

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Серед захоплень українки  - напрямок танців на пілоні екзотик денс.  "Щоб не втратити жіночність" - резюмує Наташа.

А вам сподобалася фотосесія Наталії?

Максим Розенко, Чемпіон

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