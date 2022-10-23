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Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 33!

Сьогодні 09:14 Valeriy Ruchka 5360 0
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 33!
#Збірна України з футболу, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

23-го жовтня лідеру збірної України з футболу Андрію Ярмоленку виповнюється 33 роки.

Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка

Професійну кар'єру Ярмоленко розпочав у чернігівській Десні, звідки перейшов в київське Динамо. Півзахисник довгий час був лідером киян, допоміг команді перервати гегемонію Шахтаря та двічі стати чемпіоном України. Також Ярмола разом з Динамо вперше за 16 років пробився в плей-оф Ліги чемпіонів. Не дивно, що президент Динамо Ігор Суркіс довго не хотів відпускати футболіста, перепідписуючи з ним контракти на космічних умовах. За нашою інформацією, в останній сезон у Динамо зарплата футболіста складала біля 7 млн доларів. Однак на все свій час. У 2017 році Ярмола перебрався до Дортмунда. Усього за киян він провів 340 матчів у всіх турнірах, де забив 137 голів і віддав 90 результативних передач.

Влітку 2017-го року контракт Ярмоленка викупила дортмундська Боруссія за €25 мільйонів. Справи в Ярмоли в новому клубі пішли добре, футболіст був гравцем стартового складу, забив і віддавав. До травми. Операція надовго вибила гравця з обойми, а після повернення почалися проблеми - зміна тренерів і, як наслідок, втрата місця в стартовому складі. До того ж, сталася є одна неприємна історія. Боруссія без згоди футболіста домовилась із англійським Вест Гемом про трансфер, що стало останньою краплею...

У складі німецького клубу Андрій провів 26 матчів, де забив 6 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Перед стартом сезону 2018/2019 Ярмоленко перейшов у лондонський Вест Гем. Усього за "молотобійців" футболіст зіграв 71 матч у всіх турнірах, забив 10 м'ячів. Щоправда, кар'єра в команді з Лондона не задалася - дві важкі травми та тотальна недовіра чинного головного тренера Девіда Моєса. Зараз ярмоленко дуже рідко та на кілька хвилин з'являється на полі.

Зовсім інша історія взаємовідносин у Ярмоленка зі збірною України. Тут він - справжній лідер, вожак команди. Найкращий її гравець останніх 10 років і, напевне, другий за значимістю для національної команди після Шевченкав історії. 

Ярмоленко видав фантастичний рівень гри на Євро-2020. Видав тоді, коли велика кількість уболівальників вже поховала футболіста. Футболіст взяв участь в усіх п'яти матчах чемпіонату Європи, забив два голи та зробив два асиста. А його гол у ворота Нідерландів потрапив до ТОП-5 голів Євро.

Уже після Євро Ярмоленко зіграв свій 100-й матч за збірну. Наразі в Ярмоленка 114 матчів у складі національної збірної. За системою гол+пас Ярмоленко вже давно найкращий за всю історію збірної - 45 голів та 24 асиста. До, здавалося б, вічного рекорду Андрія Шевченка - 48 голів, залишилося всього нічого... Влітку 2022 року Ярмоленка перебрався в Аль-Айн, який тренує Сергій Ребров, за який у 7 матчах тричі забив і тричі асистував партнерам. 

Ярмоленко увійшов до топ-100 найкращих бомбардирів збірних

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