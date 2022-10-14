Джерело - Чемпіон.
Невдалий матч київського Динамо проти французького Ренна у 4-му турі Ліги Європи, схоже, став останньою краплею терпіння вболівальників щодо персони Мірчі Луческу.
Через поразку (0:1) у Кракові українська команда втратила навіть теоретичні шанси на вихід до плей-оф турніру.
Фани Динамо по гарячих слідах у Твіттері сповна демонструють власне незадоволення ситуацією у клубі. Найбільше дістається головному тренерові.
Андрій Кузнецов наводить сухі цифри та цікавиться, чи не час указати Мірчі Луческу на двері:
⚽️#ЛігаЄвропи #ДинамоРенн 0⃣:1⃣#ДинамоКиїв програв 4-й матч з 4-х в Лізі Європи!🙆♂️#DynamoKyiv програв 4-й матч з 4-х в Лізі Європи!!🤦♂️#FCDK програв 4-й матч з 4-х в Лізі Європи!!!🤢— Andriy Kuznetsov (@KuznetsovAndriy) October 13, 2022
А чи не пора Луческу показати на двері???
Такої ганьби ще не було😡 pic.twitter.com/05rgQHUWSp
Інша вболівальниця киян дивується, чому головний тренер команди досі не звільнений:
а чо луческу ше не звільнили?— shemars🇺🇦ꑭ✙ (@roksa_rmcf) October 13, 2022
Хтось зневірено цікавиться, що ще потрібно, аби у клубі відбулися кадрові зміни:
А хтось просто холодно дає оцінку грі Динамо:
Один із дописувачів придумав жорстке, але цікаве порівняння:
Уявіть,що пацієнту пришили донорську руку,а з часом вона не прижилась і пішло відторження.— Alex (@borodanskyalexs) October 13, 2022
..так і Луческу в Динамо...💩
Втім, знаходяться уболівальники, які вважають, що проблема не лише в Луческу:
Нагадаємо, що Луческу має найбільший відсоток поразок у єврокубках серед усіх тренерів Динамо.
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