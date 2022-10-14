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Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурються грою та результатами клубу

Сьогодні 07:15 Андрій Дунець 2176 0
Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурються грою та результатами клубу
#Ліга Європи, #Мірча Луческу, #Ренн, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Невдалий матч київського Динамо проти французького Ренна у 4-му турі Ліги Європи, схоже, став останньою краплею терпіння вболівальників щодо персони Мірчі Луческу.

Через поразку (0:1) у Кракові українська команда втратила навіть теоретичні шанси на вихід до плей-оф турніру.

Фани Динамо по гарячих слідах у Твіттері сповна демонструють власне незадоволення ситуацією у клубі. Найбільше дістається головному тренерові.

Андрій Кузнецов наводить сухі цифри та цікавиться, чи не час указати Мірчі Луческу на двері:

Інша вболівальниця киян дивується, чому головний тренер команди досі не звільнений:

Хтось зневірено цікавиться, що ще потрібно, аби у клубі відбулися кадрові зміни:

А хтось просто холодно дає оцінку грі Динамо:

Один із дописувачів придумав жорстке, але цікаве порівняння:

Втім, знаходяться уболівальники, які вважають, що проблема не лише в Луческу:

Нагадаємо, що Луческу має найбільший відсоток поразок у єврокубках серед усіх тренерів Динамо.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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