Джерело - Чемпіон.

Невдалий матч київського Динамо проти французького Ренна у 4-му турі Ліги Європи, схоже, став останньою краплею терпіння вболівальників щодо персони Мірчі Луческу.

Через поразку (0:1) у Кракові українська команда втратила навіть теоретичні шанси на вихід до плей-оф турніру.

Фани Динамо по гарячих слідах у Твіттері сповна демонструють власне незадоволення ситуацією у клубі. Найбільше дістається головному тренерові.

Андрій Кузнецов наводить сухі цифри та цікавиться, чи не час указати Мірчі Луческу на двері:

⚽️#ЛігаЄвропи #ДинамоРенн 0⃣:1⃣#ДинамоКиїв програв 4-й матч з 4-х в Лізі Європи!🙆‍♂️#DynamoKyiv програв 4-й матч з 4-х в Лізі Європи!!🤦‍♂️#FCDK програв 4-й матч з 4-х в Лізі Європи!!!🤢



А чи не пора Луческу показати на двері???

Такої ганьби ще не було😡 pic.twitter.com/05rgQHUWSp — Andriy Kuznetsov (@KuznetsovAndriy) October 13, 2022

Інша вболівальниця киян дивується, чому головний тренер команди досі не звільнений:

а чо луческу ше не звільнили? — shemars🇺🇦ꑭ✙ (@roksa_rmcf) October 13, 2022

Хтось зневірено цікавиться, що ще потрібно, аби у клубі відбулися кадрові зміни:

А хтось просто холодно дає оцінку грі Динамо:

Один із дописувачів придумав жорстке, але цікаве порівняння:

Уявіть,що пацієнту пришили донорську руку,а з часом вона не прижилась і пішло відторження.

..так і Луческу в Динамо...💩 — Alex (@borodanskyalexs) October 13, 2022

Втім, знаходяться уболівальники, які вважають, що проблема не лише в Луческу:

Нагадаємо, що Луческу має найбільший відсоток поразок у єврокубках серед усіх тренерів Динамо.

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