Гравець збірної Словенії повторив легендарний гол Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру Ліги націй УЄФА збірна Швеції приймала Словенію. Головним героєм зустрічі став нападник гостей Беньямін Шешко.

На 28-й хвилині представник Зальцбурга отримав передачу напівдорозі до воротарського майданчика і злету пробив у дальній кут. Цей гол нагадав знаменитий м'яч нідерландця Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988, забитий у ворота збірної СРСР. Можемо переконатися наочно.

Гол Шешко (таймкод - 00:02:14)

Повну версію матчу дивіться тут.

Гол ван Бастена

Додамо, що Швеція та Словенія зіграли внічию (1:1), внаслідок чого скандинавська збірна посіла останнє місце у своїй групі й вилетіла до дивізіону С Ліги націй.

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