Джерело - Чемпіон.

Баскетболістки збірної Малі побилися між собою після поразки від команди Сербії (68:81) у матчі жіночого чемпіонату світу в Австралії.

У підтрибунному приміщенні під час давання інтерв'ю гравчинею збірної Сербії на пресконференції в бійку вступили Салімат Курума і Каміті Елізабет Дабу. Їх почали рознімати інші баскетболістки та члени тренерського штабу збірної Малі.

Африканська збірна зазнала четвертої поразки поспіль на ЧС-2022 (середня різниця - 30,2 очка) і втратила шанси на вихід у плей-оф.

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