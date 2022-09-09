Таллес неймовірним ударом оформив хет-трик у матчі із Зорею

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру УПЛ Рух - Зоря бразильський легіонер львівської команди Таллес оформив хет-трик.

На 42-ій хвилині матчу Сапуга наважився на удар з 17 метрів - голкіпер Зорі Мацапура припустився помилки, відбивши м'яч перед собою. Цим сповна скористався легіонер Руху Таллес. Він був першим на добиванні і відправив круглого у кут воріт. А на 48-ій хвилині Мацапура припустився ще однієї помилки - у власному штрафному майданчику порушив правила проти Таллеса (гравець Руху перебував майже під нульовим кутом до воріт і не варто було порушувати правила) і сам потерпілий реалізував пенальті - 2:0.

На 55-ій хвилині Русин один гол відіграв. А на 63-ій хвилині Таллес неймовірним ударом відправив м'яч під перекладину воріт Паньківа - 3:1.

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