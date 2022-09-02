Головне
Збірна України обіграла Пуерто-Рико та вийшла у плей-оф ЧС-2022
31.08.2022 23:23 1785
Шахтар у меншості переміг Рух у 3 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 371
Збірна України розгромила Велику Британію на старті Євробаскету-2022
Сьогодні 17:07 513
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 16:37 52997 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 16:08 90868
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 08:17 1567
Усик - найкращий боксер серпня за версією WBA
Вчора 23:11 385
Президент Аталанти прийняв рішення щодо майбутнього Маліновського
Вчора 20:56 2654
Костюк поступилась Азаренко у другому колі US Open-2022
Вчора 19:38 705 1
Печерський суд заборонив УПЛ та УАФ знімати очки з клубів
Вчора 15:26 617
Блоги
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:38 14538
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:08 90864
Сеньків: Фільм про збірну України - банальщина, жодного слова про матч із росією
Сеньків: Фільм про збірну України - банальщина, жодного слова про матч із росією Андрій Дунець
Сьогодні 16:07 278
Гравець Аталанти забив фантастичний гол у стилі Маліновського - ВІДЕО
Гравець Аталанти забив фантастичний гол у стилі Маліновського - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 11:18 1502
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
27.08.2022 23:21 4956
Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО
Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО Андрій Дунець
27.08.2022 00:27 11515
У Києві затримали відомого наркодилера Чернецького, який регулярно відвідував матчі Динамо
У Києві затримали відомого наркодилера Чернецького, який регулярно відвідував матчі Динамо Андрій Твердохліб
26.08.2022 12:20 1200 2
Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО
Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО Андрій Дунець
25.08.2022 17:55 6422
Слава Україні! S1mple перейменував свій паблік у російській соцмережі
Слава Україні! S1mple перейменував свій паблік у російській соцмережі Андрій Дунець
25.08.2022 15:25 694
Сеньків: Козловський випивав зі своїми друзями просто в укритті під час тривоги
Сеньків: Козловський випивав зі своїми друзями просто в укритті під час тривоги Андрій Дунець
24.08.2022 18:24 2612
Динамо, пусти Сетанту на свій стадіон!
Динамо, пусти Сетанту на свій стадіон! Андрій Дунець
24.08.2022 15:11 2139 12
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
23.08.2022 19:36 5958 2
Ракицький ледь не зламав ногу супернику і отримав вилучення в чемпіонаті Туреччини - ВІДЕО
Ракицький ледь не зламав ногу супернику і отримав вилучення в чемпіонаті Туреччини - ВІДЕО Андрій Дунець
23.08.2022 18:25 2208
Дружина Усика разом з прикордонниками зарядила путін х***о
Дружина Усика разом з прикордонниками зарядила путін х***о Андрій Твердохліб
23.08.2022 17:38 967
Наш сайт подарував Усику синьо-жовтий прапор військового підрозділу з побажаннями вояків
Наш сайт подарував Усику синьо-жовтий прапор військового підрозділу з побажаннями вояків Андрій Твердохліб
23.08.2022 13:22 1310
Усик - на увесь світ: Сімферополь - це Україна
Усик - на увесь світ: Сімферополь - це Україна Андрій Твердохліб
22.08.2022 12:54 2996
Маліновський фірмовим ударом забив гол у ворота Мілана
Маліновський фірмовим ударом забив гол у ворота Мілана Андрій Твердохліб
21.08.2022 22:21 3121
Усика скрізь супроводжує синьо-жовтий прапор з підписами українських військових
Усика скрізь супроводжує синьо-жовтий прапор з підписами українських військових Андрій Твердохліб
21.08.2022 12:51 988
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою Андрій Твердохліб
21.08.2022 11:44 61213
Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику
Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику Віктор Слюсаренко
21.08.2022 07:31 12839
Прямі трансляції

Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців

Сьогодні 19:38 Андрій Твердохліб 14541
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні в світі налічується близько 80 мільйонів близнюків. Є вони і в футболіМаксим Розенко пригадує деякі знакові тандеми.

Феномен близнюків існує і вивчається науковими світилами. Наприклад, близнюки розмовляють між собою на незрозумілій для оточуючих мові. Це явище називається кріптофазія. А ось як називається явище, коли обидва близнюки йдуть підкорювати футбольні вершини, наука ще не визначилася. Але, так чи інакше, вони надають футболу колориту, хоча домагаються, як правило, різних успіхів. Це і зрозуміло - переможець завжди один, і комусь доводиться поступатися.

В українському чемпіонаті в 90-х у складі шепетівського Темпа, а потім і тернопільської Ниви грали брати Капанадзе - Автанділ і Таріел. Славу футболістів їм напророкувала ще акушерка в пологовому будинку, яка, приймаючи пологи, вигукнула: "О, так тут ціла команда". Цікаво, що в Темпі частіше забивав Таріел, а в тернопільській Ниві в кращі бомбардири вибився Автанділ. Пов'язано це з тим, що всю свою кар'єру брати грали в півзахисті, а в Ниві Автанділа перекваліфікували в форварди. До слова, Автанділ і вчився краще брата, часто рятуючи його і в школі, і в інституті. Але на цьому відмінності в їх житті закінчуються. Навіть діти у них з'являлися в сім'ї за одним сценарієм - спочатку в обох народилися сини, а потім дочки.

Українським уболівальникам зі стажем добре пам'ятають півфінал Кубка Кубків 1975 року, між київським Динамо і нідерландським ПСВ. Тоді підопічні Валерія Лобановського виграли двоматчеву дуель (3:0 і 1:2), а в складі суперника на поле вийшли Рене і Віллі ван дер Керкхоф - футболісти, які зіграли на чемпіонатах світу-1978. Ні в житті, ні на футбольному полі вони не були схожі характерами. Рене за свої швидкісні забіги по правому флангу отримав прізвисько "Ракета", а за межами футбольного поля був відомий своїми нічними пригодами. А ось Віллі вів серйозний спосіб життя, на поле виконував функції плеймейкера і багато тренерів захоплювалися його світлою головою.

Нідерландську естафету у дер Керкхоф взяли де Бури - Франк і Рональд. Після завершення кар'єри першому дісталася слава, другому повага. Франк провів у складі збірної своєї країни 112 матчів, Рональд - 67. Наприкінці ігрової карєри на легіонерські хліба в Катар вони поїхали разом.

Близнюки Ервін і Хельмут Кремерс з Німеччини мають схожу долю. Обидва починали в Боруссії з Менхенгладбаха. У різні роки майже одночасно зламали руки, травмували ноги, отримали травми стопи і ахіллесова сухожилля. І на пенсію пішли теж одночасно, так що заздрити один одному їм не доводиться. Якщо не враховувати, що Хельмут Кремер став чемпіоном світу-1974, а Ервіна не включили в заявку збірної Німеччини на цей турнір через порушення дисципліни. Хоча більше за бундестім грав саме Ервін - він провів за збірну 15 матчів, забив 3 голи. Хельмут зіграв за національну команду 8 матчів. Ще одна їх відмінність - амплуа. Ервін грав в нападі, Хельмут - в захисті.

Півзахисники Ларс і Свен Бендер зараз виступають за Байєр Леверкузен. Обидва мають у своєму активі ігри за бундестім, обидва в складі олімпійської команди завоювали срібні медалі на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейо-2016. У Ларса також бронзова медаль Євро-2012, яке пройшло в Україні і Польщі. А Свен з дортмундською Борусією двічі виграв бундеслігу і Суперкубок Німеччини.

Хаміт Алтинтоп на 10 хвилин старший за свого брата-близнюка Халіла. Брати народилися в німецькому Гельзенкірхені, але виступали за збірну Туреччини. Більш вдало кар'єра склалася у Хаміта, який на Євро-2008 потрапив в символічну збірну турніру за версією ФІФА, грав за Шальке-04, Баварію, Реал і Галатасарай. Халіл теж не розгубився - виступав за Кайзерслаутерн, Шальке-04, Айнтрахт, Трабзонспор і Аугсбург. Починали брати разом в Ваттеншайд в 2000 році.

За збірну Швейцарії виступали брати-близнюки Дегени. Філіп навіть зіграв проти збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату світу в Німеччині-2006, а його брат Давид тоді залишився на лавці запасних. Філіп цементував оборону швейцарських Арау, Базеля, дортмундської Боруссії, Ліверпуля та Штутгарта. Давид за виключенням не дуже вдалою відрядження в менхенгладбахську Боруссію всю ігрову кар'єру провів в Швейцарії. Разом з братом виступав за Арау і Базель, без брата за Янг Бойз.

22 лютого 1973 року в родині тбіліських лікарів Арвеладзе народилися близнюки - Шота і Арчіл. По стопах батьків вони не пішли, а записалися в футбольну школу імені Месхі. Крок за кроком хлопці доросли до збірної Грузії і разом були запрошені до турецького Трабзонспор. Але потім шляхи-дороги братів розійшлися. Арчіл волів синицю в руці, а ось Шота чимало і небезуспішно поблукав по Європі, виступав за Аякс, шотландський Рейнджерс, голландський АЗ та іспанський Леванте. За збірну Грузії Шота провів 60 матчів та забив 26 голів, після чого за рішенням Грузинської федерації футболу за ним в збірній навічно закріплений 11-й номер.

У складі московського Торпедо в 80-х грали Юрій та Микола Савичеви. Усі радості й біди ділили навпіл, але в якийсь момент фортуна вирішила, що простувати над обома немає сенсу і вручила перст долі Юрію. Він і вирішальний гол забив у фінальному матчі на Олімпіаді в Сеулі-1988, примірявши на себе разом з командою лаври олімпійського чемпіона, і за кордоном встиг пограти. У тому числі разом з Олегом Протасовим і Геннадієм Литовченком під керівництвом Олега Блохіна в грецькому Олімпіакосі.

А ось Микола, хоча і був запрошений під прапори олімпійської збірної СРСР, але через травму залишився не при справах. При цьому взагалі зав'язав з футболом в 30 років через цілий букет травм.

До того, як спалахнула зірка Мохамеда Салаха, найвідомішими футболістами Єгипту вважалися близнюки Хоссам і Ібрагім Хассан. Але, не дивлячись на свій родинний статус, один з них став "енергетичним вампіром" іншого. Хоссам був на голову вище свого брата за всіма показниками. Він і кращим гравцем Африки ставав, і рекорд за кількістю матчів за свою збірну встановлював - 160. Коли ж його запросили пограти в Європі, то неодмінною умовою він ставив запрошення Ібрагіма. Власникам грецького ПАОК, а потім і швейцарського Ксамакса довелося погоджуватися. Ось тільки Ібрагім негативно впливав на імідж свого прізвища. У той час як Хоссам в поті чола відпрацьовував свої гроші, Ібрагім встиг завоювати славу костолома на футбольному полі. Тому захисника-грубіяна на поле випускали не часто. Однак, брат терпів і вперше перейшов в новий клуб без свого "сателіти" лише в 34-річному віці.

Український слід

Близнюки Борис і Григорій Баранці теж вважали за краще не розлучатися один з одним і на роботі. Разом переходили в 2005 році в Спартак Івано-Франківськ, в 2006 році в Газовик-Скала і ФК Львів, в 2010 році у львівські Карпати, в 2011 році в київську Оболонь, в 2013 році в Ниву Тернопіль, в 2014 році в Зірку Кіровоград, в 2016 році в Рух Винники.

Просто факт

Число близнят по відношенню до загальної кількості новонароджених в різних країнах і на різних континентах різні, але в цілому тенденція така, що воно продовжує рости. У порівнянні з 60-ми роками минулого століття, відсоток народження близнюків виріс майже в 2,5 рази. Про причини цього явища багато говорять, і серед основних причин називають успіхи сучасної медицини в області лікування безпліддя.

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Популярне зараз
Гравець Аталанти забив фантастичний гол у стилі Маліновського - ВІДЕО Гравець Аталанти забив фантастичний гол у стилі Маліновського - ВІДЕО 1509
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 90868
Президент Аталанти прийняв рішення щодо майбутнього Маліновського Президент Аталанти прийняв рішення щодо майбутнього Маліновського 2654
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 52997 1
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 1567
Рух - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Рух - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 965
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 30125
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 18804
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 50639 1
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 15262 25
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17286 12
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15590