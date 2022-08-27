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14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів

Вчора 23:21 Андрій Твердохліб 3323 0
Зараз уболівальники киян лише мріють про таке
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів
#Динамо Київ, #Спартак

Джерело - Чемпіон.

27 серпня 2008 року київське Динамо у матчі-відповіді 4 кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів розтрощило московський Спартак на стадіоні Динамо імені Лобановського.

На 4 голи підопічних Сьоміна спартаківці змогли відповісти лише раз.

Справжню феєрію в обох матчах проти червоно-білих влаштував тодішній лідер Динамо Артем Мілевський. До слова, Мілевський відзначився дублями в протистоянні зі Спартаком.

  Також: У Португалії було забито гол за 13 секунд без жодного дотику до м'яча

Крім Мілевського за Динамо забивали Алієв і Бангура.

Особливо приємно смакувати, переглядаючи відео під коментар російських журналістів.

Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 11 років тому Динамо знищило Спартак

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