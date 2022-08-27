Джерело - Чемпіон.
27 серпня 2008 року київське Динамо у матчі-відповіді 4 кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів розтрощило московський Спартак на стадіоні Динамо імені Лобановського.
На 4 голи підопічних Сьоміна спартаківці змогли відповісти лише раз.
Справжню феєрію в обох матчах проти червоно-білих влаштував тодішній лідер Динамо Артем Мілевський. До слова, Мілевський відзначився дублями в протистоянні зі Спартаком.
Також: У Португалії було забито гол за 13 секунд без жодного дотику до м'яча
Крім Мілевського за Динамо забивали Алієв і Бангура.
Особливо приємно смакувати, переглядаючи відео під коментар російських журналістів.
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 11 років тому Динамо знищило Спартак
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