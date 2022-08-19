"Путін вас рятує": російська спортсменка пояснила українці, чому росія почала війну

Джерело - Чемпіон.

Російська синхроністка Анастасія Архіповская у спілкуванні зі своєю українською колегою Аліною Шинкаренко вкотре підтвердила думку про те, що прості росіяни підтримують війну проти України.

Усе почалося з того, що інша українська представниця синхронного плавання - Марта Фєдіна - дотепно відповіла в коментарях свого допису в Інстаграмі росіянину, який написав, що українки можуть претендувати на медалі лише за нинішніх умов, коли росіянкам участь у міжнародних змаганнях заборонена.

"Радій, що сидиш у інстаграмі, поки тебе у чорний пакет не засунули", - влучно зазначила у відповідь Фєдіна. Фєдіна: Росіян треба відсторонити не на рік, а на усе життя

Скріншот (Трибуна)

Після цього Трибуна в Інстаграмі опублікувала цитату Фєдіної, яка розповідала про власний досвід спілкування та намагання "достукатися" до російських спортсменок у перші дні повномасштапної агресії росії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Спорт України | Олімпіада 🇺🇦 (@summer_sports_ukraine)

Аліна Шинкаренко вирішила підтвердити сказане Мартою Фєдіною власним Інстаграм-сторіз, додавши скріншоти особистого листування з росіянкою Анастасією Архіповскою. Там зайві коментарі не потрібні:

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