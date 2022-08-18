Джерело - Чемпіон.
У мережі з'явилося відео із тренування лондонського Арсенала. Українець Олександр Зінченко проявив себе на ньому відмінно.
Перед гравцями було поставлено завдання подолати відстань, набиваючи м'яч ногами і не опускаючи його на газон. Зінченко, як можна побачити, продемонстрував найкращу суміш техніки та швидкості та із запасом виграв такий своєрідний забіг.
Відео
Zinchenko 😱😱😱 pic.twitter.com/WiLpGfPMW3— Barstool Football (@StoolFootball) August 17, 2022
Нагадаємо, трансфер Зінченка став другим найдорожчим для українських футболістів у історії.
Арсенал здобув дві перемоги на старті чемпіонату та разом із Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю. Українець став найкращим гравцем Арсенала в першому турі проти Крістал Пелес, зробивши асист у дебютній грі за клуб, і потрапив до символічної збірної туру за версією WhoScored.
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