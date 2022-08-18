Джерело - Чемпіон.

У мережі з'явилося відео із тренування лондонського Арсенала. Українець Олександр Зінченко проявив себе на ньому відмінно.

Перед гравцями було поставлено завдання подолати відстань, набиваючи м'яч ногами і не опускаючи його на газон. Зінченко, як можна побачити, продемонстрував найкращу суміш техніки та швидкості та із запасом виграв такий своєрідний забіг.

Відео

Нагадаємо, трансфер Зінченка став другим найдорожчим для українських футболістів у історії.

Арсенал здобув дві перемоги на старті чемпіонату та разом із Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю. Українець став найкращим гравцем Арсенала в першому турі проти Крістал Пелес, зробивши асист у дебютній грі за клуб, і потрапив до символічної збірної туру за версією WhoScored.

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