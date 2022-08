Коштовний новачок Ліверпуля вдарив суперника у стилі Зідана в матчі АПЛ - ВІДЕО

Уругвайський форвард Ліверпуля Дарвін Нуньєс, який переїхав до Мерсисайда цього літа за 75 мільйонів євро, отримав вилучення уже в другому матчі Англійської Прем'єр-ліги.

Команда Юргена Клоппа приймала Крістал Пелес. Після першого тайму гості вели в рахунку 1:0, а поведінка захисника Йоахіма Андерсена неабияк дратувала Нуньєса. Футболіст із Данії постійно дуже жорстко грав та провокував уругвайця.

Врешті на 57 хвилині гри нерви Дарвіна не витримали - і на чергову провокацію суперника він відповів у стилі знаменитого Зінедіна Зідана. Різниця була хіба в тому, що Нуньєс завдав удару головою в обличчя Андерсену, а не в груди Матерацці, як пробив легендарний француз у фіналі Чемпіонату світу-2006.

Вийшло ефектно. Арбітр вирішив підтримати таку історичну реконструкцію, продемонструвавши агресорові червону картку. Так само, як було у 2006-му.

They do say Nunez needs a few chances before he hits the target. pic.twitter.com/i5rt7Czk2q