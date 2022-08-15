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У ворота Марселя забили фантастичний гол гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО

Сьогодні 18:37 Андрій Дунець 128 0
У ворота Марселя забили фантастичний гол гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО
#Брест, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру Французької Ліги 1 Брест приймав Марсель. Автором найкрасивішого моменту гри став півзахисник господарів П'єр Ле Мелу.

На 61-й хвилині француз дуже вдало підчатував відскок після кутового і злету пробив біля входу у штрафний майданчик без шансів для голкіпера гостей. 

Відео (таймкод - 03:16)

Повну версію матчу дивіться тут.

У підсумку цей гол Ле Мелу став останнім у матчі - 1:1. Додамо та нагадаємо, що французький футбол на старті сезону вже не один раз тішив красивими голами.

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