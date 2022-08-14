Маліновський розпочав новий сезон гольовим пасом

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський допоміг своїй команда здобути перемогу в 1 турі Серії А над Сампдорією (0:2).

Українець з'явився на полі на 84-й хвилині, замінивши Пашаліча, а на 94-й віддав гольовий асист на Лукмана, який і встановив підсумковий рахунок гри.

Маліновський виступає за бергамасків з 2019 року. У 101 матчі Серії А хавбек забив 24 голи та віддав 20 асистів. У сезоні 2020/21 Маліновський став найкращим асистентом Серії А.

Нагадаємо, Аталанта готова продати півзахисника збірної України в Ноттінгем Форрест.

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