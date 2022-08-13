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14 років тому фанати Динамо в Москві епічно заспівали Гімн України

Вчора 23:41 Андрій Твердохліб 111 0
14 років тому фанати Динамо в Москві епічно заспівали Гімн України
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Спартак Москва

Джерело - Чемпіон.

14 років тому київське Динамо здобуло одна із останніх своїх легендарних перемог - кияни в Москві знищили московський Спартак (1:4) у 4 раунді кваліфікації ЛЧ-2008/09.

Фанатський паблік WBC опублікував відеоспогад з поїздки до Москви. Гімн України на трибунах Лужніков сьогодні звучить епічніше ніж будь-коли.

Нагадаємо, у раунді плей-оф Ліги чемпіонів 2022/23 Динамо зіграє з Бенфікою за право зіграти в груповому турнірі.

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