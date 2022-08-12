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Ганьба дня: у Малайзії футболіст-симулянт упав у штрафному майданчику після кумедного танцю - ВІДЕО

Сьогодні 15:02 Андрій Дунець 465 0
Ганьба дня: у Малайзії футболіст-симулянт упав у штрафному майданчику після кумедного танцю - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14 туру чемпіонату Малайзії між Келантаном та Пераком сталася, мабуть, найгірша спроба симуляції в сезоні.

На 86-й хвилині гри півзахисник гостей Сандей Афолабі раптом вирішив виконати кілька жвавих танцювальних рухів. Вистава тривала, аж поки одному із футболістів суперника це не набридло і він завдав неймовірно потужного удару по спині танцюриста-віртуоза.

Відео

Наразі невідомо, чи все гаразд із 23-річним нігерійським півзахисником Перака. Залишається тільки сподіватися на краще, позаяк повернутися до гри в футбол після такої важкої травми вдається далеко не кожному спортсменові.

Полегшити страждання Афолабі лише зможе той факт, що його команда перемогла з рахунком 2:1.

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