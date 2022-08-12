Джерело - Чемпіон.

У матчі 14 туру чемпіонату Малайзії між Келантаном та Пераком сталася, мабуть, найгірша спроба симуляції в сезоні.

На 86-й хвилині гри півзахисник гостей Сандей Афолабі раптом вирішив виконати кілька жвавих танцювальних рухів. Вистава тривала, аж поки одному із футболістів суперника це не набридло і він завдав неймовірно потужного удару по спині танцюриста-віртуоза.

Відео

📁 Malaysia 2nd division 🇲🇾

└📁 Perak FC ⚽

└📁 Sunday Afolabi celebrations...goes wrong 👎 pic.twitter.com/GaVylb0I8X — Gloria ⚽️ (@GloriaFootball) August 11, 2022

Наразі невідомо, чи все гаразд із 23-річним нігерійським півзахисником Перака. Залишається тільки сподіватися на краще, позаяк повернутися до гри в футбол після такої важкої травми вдається далеко не кожному спортсменові.

Полегшити страждання Афолабі лише зможе той факт, що його команда перемогла з рахунком 2:1.

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