Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Єлизавета Кошляк, яка є донькою очільника Федерації дзюдо України, відомого дніпровського депутата від ОПЗЖ та бізнесмена Михайла Кошляка, у своєму Інстаграмі дуже неоднозначно висловилась про українську мову.

"Я не буду переходити на українську лише тому, що є якісь довб***би, які мені розповідають, що "через таких як ти ми страждаємо". Ні, бл**ь, через таких, як ви, ми страждаємо, через таких людей, які створюють ще більше проблем. Чому у нас війна? Тому, що тут утискають російськомовних", — сказала Єлизавета Кошляк.

Відео повної цитати блогерки

Інтернет-користувачі повідомляють, що Єлизавета вже закрила свою Інстаграм-сторінку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua