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Гол українця Драмбаєва приніс нічию Зюльте-Варегем у грі з Брюгге

Сьогодні 12:38 Андрій Твердохліб 68 0
Український футболіст вдало дебютував у чемпіонаті Бельгії
Гол українця Драмбаєва приніс нічию Зюльте-Варегем у грі з Брюгге
#Брюгге, #Зюльте-Варегем, #Едуард Соболь, #Олександр Драмбаєв

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Олександр Драмбаєв відзначився дебютним голом за Зюльте-Варегем матчі чемпіонату Бельгії у ворота Брюгге (1:1).

Українець відіграв увесь матч, а на 66-й хвилині вирвав для своєї команди нічию. Захисник Брюгге Едуард Соболь з'явився на полі на 75-й хвилині та нічим суттєвим не відзначився.

Драмбаєв перейшов до бельгійського клубу з Шахтаря влітку 2022 року на правах оренди. Сезон 2020/21 лівий захисник захищав кольори Маріуполя, зіграв 15 матчів та зробив одну результативну передачу.

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