Гол українця Драмбаєва приніс нічию Зюльте-Варегем у грі з Брюгге

Український футболіст вдало дебютував у чемпіонаті Бельгії

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Олександр Драмбаєв відзначився дебютним голом за Зюльте-Варегем матчі чемпіонату Бельгії у ворота Брюгге (1:1).

Українець відіграв увесь матч, а на 66-й хвилині вирвав для своєї команди нічию. Захисник Брюгге Едуард Соболь з'явився на полі на 75-й хвилині та нічим суттєвим не відзначився.

🇺🇦 | Een doelpunt dat veel betekende voor Oleksandr Drambaiev! 🙏 #CLUZWA pic.twitter.com/lErXojd9sr — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 6, 2022

Драмбаєв перейшов до бельгійського клубу з Шахтаря влітку 2022 року на правах оренди. Сезон 2020/21 лівий захисник захищав кольори Маріуполя, зіграв 15 матчів та зробив одну результативну передачу.

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