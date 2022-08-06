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Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи

Сьогодні 14:36 Андрій Твердохліб 6852 2
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи
#Артем Довбик, #Юлія Довбик

Джерело - Чемпіон.

Уперше цей блог було опубліковано в липні 2021 року після історичної перемоги збірної України над збірною Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Футболіст збірної України став справжнім героєм нації, забивши переможний гол у ворота збірної Швеції на Євро-2020. Дружина Артема Юлія - дуже непублічна, у неї мало підписників в Instagram. Відомо, що кохану футболіста звати Юлія. Пара одружлася влітку 2020 року.

2 серпня 2022 року Юлія народила первістка.

Артем Довбик: Білий африканець, що став героєм України на Євро-2020

"Я прекрасно розумію свою відповідальність у підтримці Артема, - говорить Юлія. - Це дуже відповідально. Артем - людина публічна, а я завжди поряд. Я його обличчя, завжди підтримую. Яка б не була гра - хороша чи погана, я завжди поруч! Він рідко буває вдома, тому я розумію наскільки це для ного важливо. Я готова жертвувавати своїми особистими питаннями, аби йому було комфортно та затишно, щоб він відчував мою підтримку. Я намагаюся завжди бути на стадіоні, навіть коли матчі на виїзді. Артему так спокійніше, тому - це дуже важливо. Коли Тьома забиває гол цілує обручку, мені одразу стає затишно, сподіваюся, йому також".

До речі, останніми днями розпалюється тема української мови серед футболістів. Тому впевнено заявляємо, Юля дуже класно та якісно говорить рідною мовою, що вона довела в етері 1+1.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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