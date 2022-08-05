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АПЛ, на старт! Усе найцікавіше напередодні 31-го сезону найпопулярнішої футбольної ліги світу

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 253 0
АПЛ, на старт! Усе найцікавіше напередодні 31-го сезону найпопулярнішої футбольної ліги світу
#Setanta Sports, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Прем'єр-ліга - професіональний футбольний турнір клубів із найвищого щабля системи ліг Англії. У змаганні беруть участь 20 команд із Англії та Вельсу. Вона має найбільшу глядацьку аудиторію з-поміж усіх національних футбольних чемпіонатів світу, а також є найбільш прибутковою.

Приємний сюрприз для українських телеглядачів

Уперше в історії всі 380 матчів сезону АПЛ будуть наживо показані в Україні та всі без винятку коментуватимуться українською мовою. Компанія Setanta Sports Ukraine запропонує вболівальникам таку можливість на своїх телеканалах, а також на ОТТ-платформі.

Кампанія-2022/23 стане 31-ю в історії турніру. Новий сезон АПЛ стартує у п'ятницю, 5 серпня, матчем двох лондонських клубів - Кристал Пелас та Арсенала.

Пропонуємо згадати неймовірну розв'язку минулого чемпіонату.

Новачки та фаворити

Минулого сезону пряме підвищення до АПЛ своїми вдалими виступами у Чемпіоншипі (другій за рангом лізі Англії) заробили Фулгем та Борнмут. Ще одна команда - Ноттінгем Форест - пробилася до еліти через плей-оф. Лісники зіграють у найвищому дивізіоні вперше із сезону-1998/99.

Саме Борнмут, Фулгем та Ноттінгем у букмекерів є фаворитами на те, щоби знову покинути Прем'єр-лігу. Новобранці ліги, до слова, замінили три інші команди, які вилетіли до Чемпіоншипа: Вотфорд, Норвіч та Бьорнлі.

Головними ж фаворитами на чемпіонство є чинний переможець Манчестер Сіті (коеф. 1,65), Ліверпуль (2,5), Тоттенгем (12) та Челсі (16).

Український слід

Олександр Зінченко

Уродженець Житомирщини в липні цього року покинув Манчестер Сіті після 6-ти сезонів у клубі та підписав 4-річний контракт із лондонським Арсеналом. Сума трансферу склала 32 млн фунтів. Цей перехід було визнано одним із найкращих у літнє трансферне вікно-2022.

Зінченко вже встиг освоїтися у новому клубі та стати одним із улюбленців фанів. У першому ж контрольному матчі проти Челсі Олександр продемонстрував упевнену та ефектну гру. Схоже, що в Арсеналі українець матиме істотно більше ігрового часу, ніж у Ман Сіті, адже основний конкурент на позиції лівого захиника (Кіран Тірні) дуже часто травмується.

Також не виключено, що головний тренер Мікель Артета, який дуже добре знайомий із Олександром за роботою у Манчестері, іноді надаватиме ЗІнченкові місце навіть у центрі поля.

Віталій Миколенко

Черкащанин, який узимку 2022-го перейшов із Динамо до Евертона, майже відразу став основним гравцем Ірисок на позиції лівого захисника. Він навіть забив надважливий гол у ворота Лестера, який допоміг клубові з Ліверпуля уникнути вильоту. Пізніше той м'яч визнали найкращим голом Евертона в сезоні.

Втім, Миколенкові не варто розслаблятися, позаяк головний тренер Френк Лемпард уже встиг орендувати для нього сильного конкурента Рубена Вінагре зі Спортинга.

Єгор Ярмолюк

Прізвище Ярмолюка мало хто очікував побачити серед переліку футболістів АПЛ, але сталося саме так: 18-річний гравець Дніпра-1 перейшов до Брентфорда.

Повідомлялося, що український атакувальний півзахисник спочатку виступатиме за команду Б, але Ярмолюк у передсезонних матчах устиг дебютувати за основну команду. Є надія, що головний наставник лондонців Томас Франк зверне увагу на Єгора і ми побачимо його повноцінний дебют за Брентфорд в одному з поєдинків Прем'єр-ліги.

Факти та нововведення

  1. Починаючи з цього сезону, командам Прем'єр-ліги знову буде дозволено п'ять замін за гру. Заміни можна проводити тричі під час гри, а також один слот буде у перерві. В АПЛ уже діяло правило 5-ти замін у кінці сезону-2019/20, який переривався через пандемію коронавірусу.
  2. Нинішній сезон стартує на тиждень раніше, ніж зазвичай. Це пов'язано із Кубком світу, який відбудеться у листопаді-грудні в Катарі: АПЛ візьме паузу більш ніж на місяць і відновиться на Boxing Day (26 грудня) усього через 4 дні після фіналу світової першості.
  3. Манчестер Юнайтед досі є рекордсменом за титулами АПЛ (13), хоча востаннє його вигравав майже 10 років тому - 2013-го.
  4. Англійську Прем'єр-лігу вигравали лише 7 команд за 30 років її існування: Манчестер Юнайтед (13 разів), Манчестер Сіті (6), Челсі (5), Арсенал (3), а також Ліверпуль, Блекберн і Лестер (усі - по 1).
  5. Після першого сезону (1992/93) АПЛ на вимогу ФІФА скоротила кількість учасників із 22-х до 20-ти, але коли ФІФА у 2006 році знову попросила АПЛ скоротится ще на два, то вже отримала відмову.
  6. Усі клуби Прем'єр-ліги (навіть ті, що понижуються у класі до Чемпіоншипа) входять до 40 найбагатших клубів світу за доходами завдяки продажу телеправ.
  7. У 2021 році АПЛ підписала 6-річний контракт із NBC, який заплатив за право транслювати всі 380 матчів Прем'єр-ліги в сезоні на території США більше 2 мільярдів доларів. Ця угода стала рекордною для АПЛ із бродкастером з-за меж Великої Британії.
  8. 26 грудня 1999 року Челсі став першим клубом, у стартовому складі якого на гру вийшли лише іноземці, а 14 лютого 2005 року Арсенал першим заявив на гру склад із 16-ти винятково іноземних гравців.
  9. Жоден англійський тренер досі не вигравав Прем'єр-лігу.

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