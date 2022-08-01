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Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича

Сьогодні 10:54 Valeriy Ruchka 10834 0
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
#Белькевич, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

1 серпня 2014 року пішов із життя легендарний футболіст київського Динамо Валентин Белькевич.

Вихованець мінського Динамо здобув всесвітнє визнання у складі знаменитої команди Лобановського. 8-разовий чемпіон України та 7-разовий володар Кубка України провів у складі Динамо 224 гри, забивши при цьому 51 гол.

"Мозок" команди, природжений плеймейкер, "диригент" гри, який здатний однією гострою передачею вирішити долю матчу. Технічний і елегантний футболіст. Майстер точних передач, футболіст, який "грає" головою і чудово "бачить" поле. Штатний виконавець стандартних положень. Чимало голів забивав зі штрафних, хоча не вирізнявся сильним ударом. Найчастіше забивав обвідним ударом "на техніку". Рідко грав головою, не любив вступати в силову боротьбу. Не завжди витримував 90 хвилин у високому темпі. При Лобановському виконував і багато чорнової роботи (командний пресинг, перекриття зон, відбір м'яча)", - характеризує Белькевича Вікіпедія.

Відрізнявся джентльменською поведінкою на полі, вкрай рідко порушував правила. Користувався великим авторитетом у команді, обирався капітаном і віце-капітаном.

В одній із публікацій Белькевича було названо "срібним століттям українського футболу".

Представник "золотого покоління" київського Динамо кінця 90-х років, найбільш успішних для команди в Лізі чемпіонів у пострадянський період.

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