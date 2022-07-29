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Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО

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Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО
#Мірча Луческу, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

29 липня 2022 року легендарному румунському тренерові Шахтаря та Динамо - Мірчі Луческу - виповнюється 77 років.

А 6 листопада 2006 року під час матчу 13-го туру чемпіонату України з футболу на стадіоні імені Лобановського в Києві літала плетена сіра шапка і пролунало знамените "Браво, Федерація". Із уст невдоволеного тренера.

Луческу тоді розгнівило цілком заслужене вилучення оборонця Дмитра Чигринського наприкінці першого тайму. Взагалі ж червоних карток у цій грі було три – у динамівців не завершив гри Артем Мілевський, а Даріо Срна отримав вилучення за те, що кричав на суддю вже після фінального свистка.

Шахтар програв той матч 0:1 – на 73-й хвилині єдиний м’яч з передачі Валентина Белькевича забив Максим Шацьких. 

"Чемпіонат України зганьбився! – сказав на післяматчевій пресконференції румунський тренер

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