Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного етапу Ліги конференцій-2022/23 полтавська Ворскла на виїзді протистояла шведському АІКу.

Доля поєдинку вирішилася в овертаймі. На 108-й хвилині сербський арбітр Міланович ухвалив дуже суперечливе рішення, зарахувавши гол на користь господарів. Цей м'яч Акселя Бйорнстрьома став підсумковим у грі - 2:0.

Відео епізоду

Перший матч завершився з рахунком 3:2 на користь Ворскли, загальний 3:4. Тож на цьому український клуб припинив свої єврокубкові виступи у цьому сезоні.

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