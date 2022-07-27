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Дівчина дня. Ахава вдруге стала мамою

Сьогодні 09:27 Андрій Твердохліб 261 0
Дівчина дня. Ахава вдруге стала мамою
#Ганна "Ахава" Тесленко

Джерело - Чемпіон.

У родині української тележурналістки Ганни "Ахави" Тесленко та її чоловіка, бійця ММА Олександра Шевченка, який служить у лавах Збройних Сил України, народився син - Давид. Цікаво, що донька Єва у подружжя народилася рівно два роки тому - 26 липня 2020 року.

Популярність Ахаві принесла навколофутбольна програма Інший футбол, яку вона вела в парі з Миколою Васильковим. Саме в одному із випусків Іншого футболу стався скандальний епізод за участі ведучої - на базі київського Динамо вона зробила зауваження за шкаралупу соняшникового насінню Олександру Алієву, за що отримала у відповідь порцію відбірного матюччя.

Але зі слів самої Ганни, конфлікт з ексзіркою Динамо вже давно вичерпано.

Свого часу Ахава навіть заявлала, що готова очолити київське Динамо.

"Готова очолити Динамо. Є величезне бажання, амбіції і характер! Вела передачу про футбол. Пару раз знімала репортажі про тренерські курси. Швидко навчаюсь. Нове обличчя в тренерській діяльності."

Також Ахава випускає жіночі купальники та білізну під брендом Simply by Ahava.

Загалом же Ганна Тесленко веде дуже активний спосіб життя, її можна зустріти як на спротивних заходах, так і на світських.

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Допис, поширений Ahava Teslenko (@ahava_teslenko)

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Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ahava Teslenko (@ahava_teslenko)

Фото: Instagram Ганни Тесленко

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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