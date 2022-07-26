Футболістів та працівників клубів бронюватимуть від служби в ЗСУ

Джерело - KDK.
Міністерства спорту, оборони і економіки сприяють бронюванню футболістів, офіційних представників та керівників клубів, а також працівників УАФ, УПЛ та ПФЛ від військової служби.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив журналіст Сергій Болотніков. Йому вдалося отримати безпековий протокол, за яким проводитимуться матчі УПЛ у новому сезоні.
Болотніков виділив основні 8 пунктів.
Нижче наведено скріншоти його допису:
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