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Футболістів та працівників клубів бронюватимуть від служби в ЗСУ

Сьогодні 15:49 Андрій Дунець 282 0
Футболістів та працівників клубів бронюватимуть від служби в ЗСУ
#Сергій Болотніков, #війна, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - KDK.

Міністерства спорту, оборони і економіки сприяють бронюванню футболістів, офіційних представників та керівників клубів, а також працівників УАФ, УПЛ та ПФЛ від військової служби.

Про це у своєму Телеграм-каналі  повідомив журналіст Сергій Болотніков. Йому вдалося отримати безпековий протокол, за яким проводитимуться матчі УПЛ у новому сезоні.

Болотніков виділив основні 8 пунктів.

Нижче наведено скріншоти його допису:

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