Феноменальний політ Дюплантіса, новий світовий рекорд шведа - 6.21

Шведський стрибун із жердиною Арманд Дюплантіс продовжує переписувати історію світової легкої атлетики. В останній день чемпіонату світу-2022, що завершився в американському Юджині, швед без проблем виграв золоту медаль, стрибнувши на 6.21.

6⃣.2⃣1⃣ @mondohoss600 🇸🇪 breaks his own WORLD RECORD and claims his first world pole vault title!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/9nRZLWLzTM