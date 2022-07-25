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Феноменальний політ Дюплантіса, новий світовий рекорд шведа - 6.21

Сьогодні 21:21 Андрій Твердохліб 220 0
Феноменальний політ Дюплантіса, новий світовий рекорд шведа - 6.21
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Шведський стрибун із жердиною Арманд Дюплантіс продовжує переписувати історію світової легкої атлетики. В останній день чемпіонату світу-2022, що завершився в американському Юджині, швед без проблем виграв золоту медаль, стрибнувши на 6.21.

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