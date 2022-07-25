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Кобін: "Бурбас - це жовта преса" - ВІДЕО

Сьогодні 12:36 Андрій Дунець 174 0
Кобін: "Бурбас - це жовта преса" - ВІДЕО
#Ігор Бурбас, #Металіст, #Василь Кобін

Джерело - Брутальний Футбол.

Василь Кобін заперечив чутки про своє призначення на посаду головного тренера Металіста. 

Про це Кобін розповів журналісту "Брутального Футболу" Василю Максиміву після Благодійного матчу Легенди проти Зірок. Не обійшлося й без згадки про іншого відомого журналіста - Ігоря Бурбаса.

Відео

Нагадаємо, саме Ігор Бурбас раніше повідомляв, що Василь Кобін очолить Металіст у новому сезоні.

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