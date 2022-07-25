Джерело - Брутальний Футбол.

Василь Кобін заперечив чутки про своє призначення на посаду головного тренера Металіста.

Про це Кобін розповів журналісту "Брутального Футболу" Василю Максиміву після Благодійного матчу Легенди проти Зірок. Не обійшлося й без згадки про іншого відомого журналіста - Ігоря Бурбаса.

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Нагадаємо, саме Ігор Бурбас раніше повідомляв, що Василь Кобін очолить Металіст у новому сезоні.

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