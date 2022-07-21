Головне
Віталій Кличко отримав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту
Сьогодні 17:51 351
Ворскла - АІК - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій
Сьогодні 19:57 609
Ляхова побореться за вихід до півфіналу ЧС-2022: розклад виступів українців на 21 липня
Сьогодні 17:51 514
Збірна України вийшла у чвертьфінал ЧС з фехтування
Сьогодні 17:43 232
Батя в зданії: 4 роки тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Сьогодні 16:30 499
Шахтар оголосив про підписання Тотовицького
Сьогодні 16:08 224
Гречко здобула золоту медаль на чемпіонаті світу
Сьогодні 13:39 757
Кличко отримав нагороду за мужність імені Артура Еша
Сьогодні 13:24 329
Українські баскетболістки виграли золото Європейських університетських ігор
Сьогодні 12:54 367
На Донеччині загинув тренер з плавання
Сьогодні 12:39 385
Блоги
21 липня виповнилося б 63 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову
21 липня виповнилося б 63 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:01 55
Віталій Кличко отримав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту
Віталій Кличко отримав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:51 347
Батя в зданії: 4 роки тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Батя в зданії: 4 роки тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:30 495
Роналду збільшує свій статевий орган за допомогою ботоксу
Роналду збільшує свій статевий орган за допомогою ботоксу Андрій Дунець
Вчора 12:56 1375
Слава Україні: на матчі ЛЧ Жальгіріс - Мальме литовські фанатати влаштували божевільну підтримку України
Слава Україні: на матчі ЛЧ Жальгіріс - Мальме литовські фанатати влаштували божевільну підтримку України Андрій Твердохліб
Вчора 10:22 1734
Заслужений відпочинок: Терлюга показала неймовірне тіло на відпочинку
Заслужений відпочинок: Терлюга показала неймовірне тіло на відпочинку Андрій Твердохліб
Вчора 10:03 2323
Український чемпіон світу показав жахіття Харкова після російських бомбардувань
Український чемпіон світу показав жахіття Харкова після російських бомбардувань Андрій Твердохліб
Вчора 09:49 544
Вистражданий успіх Андрія Проценка: відео медальних стрибків українця
Вистражданий успіх Андрія Проценка: відео медальних стрибків українця Андрій Твердохліб
19.07.2022 21:11 623
Матч Динамо - Фенербахче таки покажуть на ТБ, але Setanta дивно повідомила про це
Матч Динамо - Фенербахче таки покажуть на ТБ, але Setanta дивно повідомила про це Андрій Дунець
19.07.2022 19:38 14863
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі Phillip Hess
19.07.2022 18:41 6280
Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО
Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Phillip Hess
19.07.2022 18:22 7428
Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона
Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона Valeriy Ruchka
19.07.2022 16:26 11199
Історії війни. Андрій Проценко: з російської окупації на подіум чемпіонату світу
Історії війни. Андрій Проценко: з російської окупації на подіум чемпіонату світу Андрій Твердохліб
19.07.2022 10:00 1942
Ярмоленко: "На відміну від Леоненка я можу розмовляти українською" ВІДЕО
Ярмоленко: "На відміну від Леоненка я можу розмовляти українською" ВІДЕО Андрій Дунець
18.07.2022 20:49 5907
Суркіс: "Не можу сьогодні розмовляти російською, бо це мова наших ворогів"
Суркіс: "Не можу сьогодні розмовляти російською, бо це мова наших ворогів" Андрій Дунець
18.07.2022 14:50 1593
Прямі трансляції

21 липня виповнилося б 63 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову

Сьогодні 20:01 Андрій Твердохліб 60 0
21 липня виповнилося б 63 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову

Джерело - Чемпіон.

21 липня 1959 року народився легендарний голкіпер київського Динамо та збірної СРСР Віктору Чанову. 

Вихованець донецького Шахтаря славу та популярність здобув у складі київського Динамо, з яким у 1986 році став володарем Кубка володарів Кубків, а в 1987-му дійшов з командою до півфіналу Кубка чемпіонів (зараз Ліга чемпіонів - ред).

Помер Чанов 8 лютого 2017 року за загадкових обставин. Зокрема, деякі ЗМІ повідомляли, що за кілька тижнів до смерті Чанова сильно побили, хоча доствірних фактів цьому немає. Також відомо, що поліція відкривала провадження про умисне самгубство ексфутболіста.

"8 лютого близько 22:50 до чергової частини київської поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що у відділенні нейрохірургії помер колишній футболіст, місцевий мешканець 1959 року народження", - йшлося в офіційні заяві.

Начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський розповів, що Віктор Чанов отримав множинні травми при падінні з висоти.

"Попередньо встановлено, що чоловіка без свідомості 21 січня 2017 року о 10-й годині доставила до медичного закладу "швидка" із села Рославичі Васильківського  району Київської області, де він, за словами лікарів, отримав множинні травми при падінні з висоти"

За фактом смерті чоловіка розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі призначається судово-медична експертиза для встановлення причини смерті".

Щоправда, родичі футболіста спростовували факт побиття.

Колишні ж одклубники легендарного воротаря причиною смерті називали нещасний випадок.

"Судячи з усього, причиною смерті став нещасний випадок. Чанов упав зі сходців у власному будинку і отримав травму голови. Вранці його без свідомості знайшла теща. Віктор ударився головою. О п'ятій ранку його знайшла теща. Його відразу забрала швидка допомога. Віктор 18 днів був у комі. Ми з ветеранами відразу ж зібрали гроші і передали родині. Зібрали пристойну суму, тому що знали - Віктору потрібні гроші, він лежав у реанімації", - розповів телеканалу Футбол 1 екс-одноклубник Чанова Віктор Хлус.

Слова Хлуса підтвердив й інший легендарний одноклубник Чанова Олег Кузнецов.

"Віктор жив у приватному будинку. Якось вночі спускався попити води і впав. Всі домочадці спали, а вранці його теща знайшла вже майже без свідомості. Жодного побиття не було. Травма на рівному місці", - сказав він.

"Після цього він лежав три тижні в комі. Нам говорили, що якби навіть і вийшов з неї, то повноцінним життям все одно вже жити не зміг би.

Віктор Чанов

Український радянський футболіст, воротар. Виступав за Шахтар Донецьк (1978-1981), Динамо Київ (1982-1990), Маккабі Хайфа (1990-1993), Бней Ієгуда (1993-1994), ЦСКА-Борисфен (1994-1995). З 1982 по 1990 роки виступав за збірну СРСР - 21 матч, 8 пропущених голів. Після завершення кар'єри футболіста не тривалий час працював тренером ЦСКА-Борисфен, а в 2006-2007 роках тренером воротарів у київському Динамо.

  • Віце-чемпіон Європи: 1988
  • Переможець Кубка володарів кубків: 1986 (Динамо)
  • Чемпіон СРСР (3): 1985, 1986, 1990 років (Динамо).
  • Володар Кубка СРСР (5): 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 років (Шахтар - 1980, Динамо)
  • Чемпіон Ізраїлю: 1991 (Маккабі)
  • Володар Кубка Ізраїлю (2): 1991, 1993
  • Чемпіон Європи (U-18): 1978
  • Чемпіон Європи (U-21): 1980
  • Володар призу "Воротар року": 1986 року.
  • Найкращий воротар світу (версія радіохвилі "Berlin-Britz"): 1986 року.
  • Член Клубу Євгена Рудакова: 192 матчі на "0".

Поховали Віктора Чанова 11 лютого 2017 року на Байковому кладовищі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Харлан: Мені нічого сказати Харлан: Мені нічого сказати 2940
Сабо: Безсовісні мільйонери знущаються над нами Сабо: Безсовісні мільйонери знущаються над нами 4358
Рижикова вийшла до фіналу ЧС-2022 з легкої атлетики Рижикова вийшла до фіналу ЧС-2022 з легкої атлетики 1782
Динамо зіграло внічию з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграло внічию з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів 1873
Матч Динамо - Фенербахче не транслюють на OTT-платформах Матч Динамо - Фенербахче не транслюють на OTT-платформах 2382
Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було 52515
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 26113 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12328
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 54026
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11269
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25914
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17969