21 липня виповнилося б 63 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову

Джерело - Чемпіон.

21 липня 1959 року народився легендарний голкіпер київського Динамо та збірної СРСР Віктору Чанову.

Вихованець донецького Шахтаря славу та популярність здобув у складі київського Динамо, з яким у 1986 році став володарем Кубка володарів Кубків, а в 1987-му дійшов з командою до півфіналу Кубка чемпіонів (зараз Ліга чемпіонів - ред).

Помер Чанов 8 лютого 2017 року за загадкових обставин. Зокрема, деякі ЗМІ повідомляли, що за кілька тижнів до смерті Чанова сильно побили, хоча доствірних фактів цьому немає. Також відомо, що поліція відкривала провадження про умисне самгубство ексфутболіста.

"8 лютого близько 22:50 до чергової частини київської поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що у відділенні нейрохірургії помер колишній футболіст, місцевий мешканець 1959 року народження", - йшлося в офіційні заяві.

Начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський розповів, що Віктор Чанов отримав множинні травми при падінні з висоти.

"Попередньо встановлено, що чоловіка без свідомості 21 січня 2017 року о 10-й годині доставила до медичного закладу "швидка" із села Рославичі Васильківського району Київської області, де він, за словами лікарів, отримав множинні травми при падінні з висоти" За фактом смерті чоловіка розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі призначається судово-медична експертиза для встановлення причини смерті".

Щоправда, родичі футболіста спростовували факт побиття.

Колишні ж одклубники легендарного воротаря причиною смерті називали нещасний випадок.

"Судячи з усього, причиною смерті став нещасний випадок. Чанов упав зі сходців у власному будинку і отримав травму голови. Вранці його без свідомості знайшла теща. Віктор ударився головою. О п'ятій ранку його знайшла теща. Його відразу забрала швидка допомога. Віктор 18 днів був у комі. Ми з ветеранами відразу ж зібрали гроші і передали родині. Зібрали пристойну суму, тому що знали - Віктору потрібні гроші, він лежав у реанімації", - розповів телеканалу Футбол 1 екс-одноклубник Чанова Віктор Хлус.

Слова Хлуса підтвердив й інший легендарний одноклубник Чанова Олег Кузнецов.

"Віктор жив у приватному будинку. Якось вночі спускався попити води і впав. Всі домочадці спали, а вранці його теща знайшла вже майже без свідомості. Жодного побиття не було. Травма на рівному місці", - сказав він. "Після цього він лежав три тижні в комі. Нам говорили, що якби навіть і вийшов з неї, то повноцінним життям все одно вже жити не зміг би.

Віктор Чанов

Український радянський футболіст, воротар. Виступав за Шахтар Донецьк (1978-1981), Динамо Київ (1982-1990), Маккабі Хайфа (1990-1993), Бней Ієгуда (1993-1994), ЦСКА-Борисфен (1994-1995). З 1982 по 1990 роки виступав за збірну СРСР - 21 матч, 8 пропущених голів. Після завершення кар'єри футболіста не тривалий час працював тренером ЦСКА-Борисфен, а в 2006-2007 роках тренером воротарів у київському Динамо.

Віце-чемпіон Європи: 1988

Переможець Кубка володарів кубків: 1986 (Динамо)

Чемпіон СРСР (3): 1985, 1986, 1990 років (Динамо).

Володар Кубка СРСР (5): 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 років (Шахтар - 1980, Динамо)

Чемпіон Ізраїлю: 1991 (Маккабі)

Володар Кубка Ізраїлю (2): 1991, 1993

Чемпіон Європи (U-18): 1978

Чемпіон Європи (U-21): 1980

Володар призу "Воротар року": 1986 року.

Найкращий воротар світу (версія радіохвилі "Berlin-Britz"): 1986 року.

Член Клубу Євгена Рудакова: 192 матчі на "0".

Поховали Віктора Чанова 11 лютого 2017 року на Байковому кладовищі.

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