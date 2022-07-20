Роналду збільшує свій статевий орган за допомогою ботоксу

Джерело - Чемпіон.

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду у свої 37 років прагне мати абсолютно ідеальне тіло.

Як повідомляє іспанське видання Marca, гравець Манчестер Юнайтед робить ін'єкції ботоксу в пеніс. Така процедура дозволяє збільшити товщину на 2-3 сантиметри, а ефект діє до двох років.

Додамо, що Роналду раніше вже використовував ботокс для виправлення зубів та коригування обличчя.

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