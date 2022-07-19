Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 липня, свій 69-й день народження святкує легенда українського футболу - Віталій Володимирович Кварцяний.

Віталій Володимирович є дуже одіозною персоною в українському футболі.

Але від цього не менш талановитою.

Якщо б не Кварцяний, то ми б навряд чи побачили гру таких гравців, як Тимощук, Лужний, Девіч, Хачеріді та багато інших.

Чемпіон вітає ювіляра та пропонує згадати найяскравіші перли в кар'єрі Віталія Кварцяного

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