Головне
Проценко виборов бронзову медаль чемпіонату світу в стрибках у висоту
Сьогодні 05:55 2032
Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона
Сьогодні 16:26 10331
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Сьогодні 13:33 9567
Дніпро-1: Йовичевич проявив себе, як справжній кріт
Сьогодні 11:14 765
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:56 1964
Магучіх та Геращенко позмагаються за медалі ЧС-2022: розклад виступів українців на 19 липня
Сьогодні 09:05 1614
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 08:39 15418
Бех-Романчук провалилася в фіналі потрійного стрибка, Рохас стала чемпіонкою світу
Сьогодні 05:35 4169
Арсенал завершив трансфер Зінченка - ЗМІ
Вчора 22:05 2309
Українські герої Всесвітніх ігор-2022: 48 спортсменів здобули 45 медалей
Вчора 20:30 523
Блоги
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі Phillip Hess
Сьогодні 18:41 4447
Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО
Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 18:22 5715
Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона
Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:26 10330
Історії війни. Андрій Проценко: з російської окупації на подіум чемпіонату світу
Історії війни. Андрій Проценко: з російської окупації на подіум чемпіонату світу Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:00 751
Ярмоленко: "На відміну від Леоненка я можу розмовляти українською" ВІДЕО
Ярмоленко: "На відміну від Леоненка я можу розмовляти українською" ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:49 3833
Суркіс: "Не можу сьогодні розмовляти російською, бо це мова наших ворогів"
Суркіс: "Не можу сьогодні розмовляти російською, бо це мова наших ворогів" Андрій Дунець
Вчора 14:50 1372
Яремчук забив красивий гол у ворота клубу АПЛ ВІДЕО
Яремчук забив красивий гол у ворота клубу АПЛ ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:30 4899
Історії війни. 9-річний український футболіст зібрав для ЗСУ 120 тис гривень
Історії війни. 9-річний український футболіст зібрав для ЗСУ 120 тис гривень Андрій Твердохліб
17.07.2022 17:25 477
Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового
Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового Андрій Твердохліб
17.07.2022 17:17 5195
Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту
Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту Андрій Твердохліб
17.07.2022 13:08 1509
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах Андрій Твердохліб
15.07.2022 16:58 1181
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор Андрій Твердохліб
15.07.2022 15:26 3117
Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО
Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО Андрій Дунець
15.07.2022 11:40 9416
Леоненко заспівав гімн України з ветеранами Динамо ВІДЕО
Леоненко заспівав гімн України з ветеранами Динамо ВІДЕО Андрій Дунець
14.07.2022 16:42 2387
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО Андрій Дунець
14.07.2022 14:11 6891
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО Андрій Дунець
14.07.2022 10:13 19126
Щербатюк влаштував у ринзі рубку з Раджабзаде, азербайджанець боксував брудно, але судді віддали перемогу йому
Щербатюк влаштував у ринзі рубку з Раджабзаде, азербайджанець боксував брудно, але судді віддали перемогу йому Андрій Твердохліб
14.07.2022 10:01 923
Ярмоленко зворушливо попрощався з фанатами Вест Гема
Ярмоленко зворушливо попрощався з фанатами Вест Гема Віктор Слюсаренко
13.07.2022 19:09 1739
Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати
Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати Андрій Дунець
13.07.2022 17:26 4678
Вернидуб забив гол із неймовірного кута на тренуванні Кривбаса ВІДЕО
Вернидуб забив гол із неймовірного кута на тренуванні Кривбаса ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2022 15:33 3767
Прямі трансляції

Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО

Сьогодні 18:22 Phillip Hess 5718 0
Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО
#Віталій Кварцяний

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 липня, свій 69-й день народження святкує легенда українського футболу - Віталій Володимирович Кварцяний.

Віталій Володимирович є дуже одіозною персоною в українському футболі.

Але від цього не менш талановитою.

Якщо б не Кварцяний, то ми б навряд чи побачили гру таких гравців, як Тимощук, Лужний, Девіч, Хачеріді та багато інших.

Чемпіон вітає ювіляра та пропонує згадати найяскравіші перли в кар'єрі Віталія Кварцяного

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 15418
Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона 10331
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 9567
Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE 160126
Медальні надії України: Бех-Романчук і Проценко виступлять у фіналі ЧС-2022 Медальні надії України: Бех-Романчук і Проценко виступлять у фіналі ЧС-2022 6911
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 20215
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24888
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 29777 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39804
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 16259 5
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20770 3
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 40862